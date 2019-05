Árvízkár: közel három méteres víz zúdult a falura

Szilvásváradon nem okozott gondot az esőzés, Nagyvisnyón pedig sem a Szilvás, sem pedig a Nagyvölgy-patak medre nem telt színültig.

Dédestapolcsányban százötven háznál okozott károkat a szerda délutáni, esti intenzív esőzés. Délutántól folyamatosan esett, a Bán-patak vízszintje pedig jócskán meghaladta a tavalyi két méteres magasságot is, lakatos László polgármester elmondta, 2,8 méter magas ár zúdult a falura. A víz több épületbe is betört, olyanokba is, amelyekbe korábbi árvizek alkalmával nem.

Szilvásváradon nem okozott gondot az esőzés, Nagyvisnyón pedig sem a Szilvás, sem pedig a Nagyvölgy-patak medre nem telt színültig. Csőgér Bálint polgármestertől megtudtuk, hogy néhány ér kiöntött és pár kertet, udvart elárasztott, s az utcán hömpölyött le a hegyről a víz, ez ellen homokzsákokkal védekeztek. Beavatkozásra volt szükség a Patak utcában és a Vadász utcában, de az ifjúsági táborok útján is dolgoztak, mert rengeteg kavicsot, követ hozott le a hegyről a csapadék. A tavalyi áradásban elmosott patakbeli műtárgyakat még nem építették újjá, a víz a kövezésben tett most kárt. A csökkentett műszaki tartalommal végzendő helyreállításban szeretnék majd ezt is kijavítani.