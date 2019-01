Ásókkal harcoltak az orosz ellen

Derék magyarjaink a munkásosztag ásóit fogták kezükbe és ezzel verték az oroszt.

EGRI UJSÁG. POLITIKAI NAPILAP. 1915. JANUÁR 11.

A magyar baka dicsérete. Levél a harctérről.

Egyik egri joghallgató a napokban levelet kapott a harctéren lévő rokonától, aki többek között igy ir:

A „stock” (vérbeli) osztrák magasabbrangu tisztek is elismerik s kifejezetten hangoztatják, hogy a legbátrabb katona a magyar és főleg a honvédhuszár és a gyalogostól vannak elragadtatva. Valóban mesébe illő, amit ezek a hősök müvelnek. A Tymbark-Limanov vonalon folytatott óriási küzdelemben megtörtént például, hogy a honvédhuszároknak elfogyott municiójuk, sőt a fegyver is eltörött a sok roham következtében. Derék magyarjaink a munkásosztag ásóit fogták kezükbe és ezzel verték az oroszt. Egy-egy huszár körül 8-10, sőt még több oroszt feküdt ásóokozta tátongó sebbel a fején. A halott huszár pedig görcsösen szoritotta kezében az ásót.

Megtörtént az is, épen e harcokban, hogy – mint utólag kiderült – tizszeres tulerővel szemben tartották magukat a honvédbakák teljes 48 óráig igen exponált helyen. Ugyanezen harcokban az orosz tulerővel megszállott Neu-Sandecet teljesen a honvédek szabaditották fel. A legveszélyesebb patrul őrjáratokra, hidrobbantásra a honvédhuszár vállalkozik. A legveszélyesebb helyekre feltétlenül magyar csapatok kerülnek.

Sokan mondják a galiciai polgári lakosok közül, hogy mikor az orosz patrulok osztrák csapatok közeledtét jelentik, az ellenség azokat fel sem veszi; ellenben mikor jelentik a magyar, de különösen a honvéd gyalogság vagy huszárok közeledtét, fejöket vesztik. Több orosz fogoly beszélte már, hogy csak a honvédektől és a honvédhuszároktól félnek az oroszok.

PÁSZTÓI HIRLAP. VEGYESTARTALMU LAP. 1916. JULIUS 23.

Orosz foglyok gyilkossága.

Szenzációs gyilkosság történt a napokban Karácsond község közelében fekvő Csókás-szőlőben. Két orosz fogoly akik a Westfálen telepen szőlőmunkásként voltak alkalmazva, meggyilkolták az őrizetükre kirendelt őrt, mert nem mulathattak.

(…) Karácsond község egyik korcsmájában két orosz fogoly munkás mulatott. Gyakran kifogyott az itcéből a pálinka, mindig uj és uj jött a helyébe ugy, hogy mire esteledni kezdett, már részegek voltak. Még tovább akartak inni, a korcsmáros azonban nem akart nekik több italt adni. S mikor látta, hogy egyre követelőbbek lesznek, elküldött a Csókás szőlőbe felügyeletükre kirendelt őrért, hogy jöjjön és csináljon rendet. Az őr, Rehák Albert nevezett trencsénmegyei népfölkelő, be is jött értük a faluba s haza hajtotta őket. Már sötét volt, s körülbelül fél órányira voltak a szőlőtől, mikor az egyik orosz rávetette magát az őrre és leteperte a földre, a másik orosz pedig elvette a szuronyát s tizenöt, többé kevésbé halálos sebet ejtett rajta, azután visszamentek a falu korcsmájába mulatni. A szőlőmunkások közül az egyik valami ügyes bajos dologban a faluba ment, utközben vérében fekve megtalálta Rehákot, aki már halott volt. Vissza ment a szőlőbe, embereket hivott és azok segitségével beszállitotta a halottat Karácsondra.

A csendőrség részéről azonnal megindult a nyomozás. A gyanú a két orosz fogolyra irányult, kiket a korcsmában megtalálva vallatóra fogtak. Hosszas vallatás után beismerték, hogy ők ölték meg Rehákot, mert nem engedte meg nekik, hogy a korcsmában mulassanak. A gyilkosokat vasra verve, erős katonai fedezettel a kassai cs. és kir. hadbirósághoz már beszállitották.

GYÖNGYÖSI UJSÁG. POLITIKAI HETILAP. 1918. JULIUS 25.

Visszajöttek…

A háboru kitörése előtt mintegy 15 évig állomásozott gyöngyösön a 15-ik huszárezred, amikor elmentek, hiányoztak. Most visszajött az ezred néhány tisztje. hogy szó essék a multról, s az elmult négy év alatti sorsukról. Szaporodott a dicsőség, fogyott a legénység, helyettük özvegyek és árvák lettek csendes kiegészitői az ezred kötelékeinek.

Ezek sorásáról akarnak szót váltani. A 15-év sok régi ismerősének helyén gyász van, gyászos árvaság, melynek jajszavát a katonai erkölcs parancs szerint némitani kell. Az ő részükre azonban nincs lénung, a bajtársi szeretet meg többet parancsol., mint amit a magukéból tudnak adni nekik. Eljöttek hát alkalmat adni a segitésre. Augusztus 20-án a Csathó-kertben népünnepélyt rendeznek s ennek jövedelmét adják át az ezred özvegyeinek, árváinak. – Hisszük, hogy nem jöttek el hiába, nem mennek el üres kézzel.

