Átadták a megújult tornatermet és utat Noszvajon

Több beruházás zajlott Noszvajon idén. Ezeket ünnepélyes keretek között adták át pénteken.

Az esztendő egyik legjelentősebb önkormányzati beruházása a ­helyi általános iskola tornatermének felújítása volt, pályázati forrásnak köszönhetően negyvenmillió forintból fejlesztették az épületet.

– A támogatásból megújult a tető, kicserélték a nyílászárókat­, új szigetelést és gázkazánt kapott az objektum, és az akadálymentesítést is megvalósították – részletezte Szabó­ ­Péter. A község polgármestere hozzátette, a beruházásnak köszönhetően a jövőben előreláthatólag felére csökken az intézmény rezsiköltsége, ami jelentős megtakarítást jelent majd a fenntartónak. Arra is ügyeltek, hogy az iskolai életet ne akadályozzák a munkálatok.

A polgármester egy másik nagyívű beruházásról is szólt, a településen több mint egy kilométeren újult meg egy útszakasz. Ezen a ponton köszönetet mondott a Heves Megyei Vízmű Zrt-nek, a cég ugyanis közkifolyók építésével és tolózárak cseréjével járult hozzá a teljes körű, 125 millió forintos fejlesztéshez. Szabó Péter úgy fogalmazott, mindezek a Magyar Falu program segítségével jöhettek létre. Ennek apropóján elmondta, a jövőben is igénybe veszik e program lehetőségeit. Már sikeres pályázattal bírnak egy csoportszoba bővítésére az óvodában, illetve a noszvaji református egyház is nyert 21 millió forintot egy saját imatér kialakítására. A jövőre nézve hozzátette, nyáron átadják a már épülő patakparti piacteret.

Nyitrai Zsolt, a térség fideszes országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott is részt vett az avatáson, és a Magyar falu program sikereiről szólt. – A kormány célja, hogy a hátrányos helyzetű kisebb falvakban élők is olyan ellátáshoz juthassanak, mint a nagyobb településeken élők – fűzte hozzá. A honatya hangsúlyozta, a program jól halad, egyszerű az eljárás, gyors a kifizetés, a visszajelzések pedig pozitívak.