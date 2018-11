Átadták az M25-ös északi szakaszát: mostantól kikerülhető autóval Andornaktálya

Elkészült az M25-ös gyorsforgalmi út északi szakasza, Andornaktályán csökkenhet a forgalom.

Szerdán délelőtt átadták az M25 autóút négy kilométer hosszú északi ütemét, s meg is nyitották azt a forgalom számára. Eger és az M3-as autópálya közvetlen összekötésére 2020. nyaráig várni kell, a gyorsforgalmi út egri bekötésének feltételei, valamint az Andornaktályát elkerülő utak, egyéb fejlesztések már idén nyáron elkészültek. A most átadott szakasz nyolcmilliárd forintba került, de az M25 összes költsége hetvenmilliárd forint lesz, ebből 47 milliárd forint támogatás, aminek a felét az Európai Unió állja. A munkát a Colas, a HE-DO és a KM Építő konzorciuma végezte.

Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára az ünnepségen elmondta, az ország 2500 milliárd forintot költ közútfejlesztésre, egyebek közt ezer kilométernyi autópálya, autóút, s kiemelt főút készül. Kiemelt közlekedéspolitikai törekvés hét megyei jogú város bekötése a gyorsforgalmiút-hálózatba. Az M25 elkészültével rövidül a menetidő, javul a forgalombiztonság, a falvakban kisebb lesz a zaj- és környezeti terhelés. Megemlítette, 2020. után épül az M8-as autópálya Balatonakarattya és Kecskemét között, amely aztán folytatódik Békéscsaba és Eger felé. A cél, hogy 2030-ra minden településről 30 perc alatt elérhető legyen egy gyorsforgalmi út.

Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője kiemelte, a környékbeliek évtizedek óta várják az út elkészültét, amire több ígéret is volt, de csak most valósult meg. A megyeszékhelyen intermodális csomópont is épül, valamint ígéret van a keleti elkerülő út megépítésére. Szerinte az M25-tel kapcsolatos munka felén már túl vannak. Gratulált a polgármestereknek, s köszönte a segítséget a beruházást támogató egri államtitkároknak, Homolya Róbertnek, Juhász Rolandnak, valamint a NIF vezérigazgatójának. Nagy Róbertnek.

Hanuszik Csaba Maklár, Orosz József Nagytálya, s Vámosi László Andornaktálya polgármestere is hangsúlyozták az elkerülő út fontosságát, elkészültével tisztábbak, élhetőbbek lesznek a települések. A megspórolt percek is fontosak például a kórházba való eljutás szempontjából. Nagytályának és Andornaktályának nagy lehetőséget is jelent mindez az ipar betelepítése szempontjából. Megköszönték a lakosság türelmét, valamint a földjükről lemondó gazdáknak is köszönetet mondtak.

Habis László, Eger polgármester hangsúlyozta, a városban élők kívánsága volt, hogy kétszer kétsávos út épüljön, ha később is, mint ahogyan egy kétszer egysávos főút elkészült volna. Felidézte, Eger hátránya már egy évszázada is az volt, hogy mellékvonalon fekszik, ebből most fővonal lehet.

Nagy Róbert, a NIF Zrt. vezérigazgatója beszámolt arról, hogy az M25 műszaki előkészítése 2006. óta terítéken volt, eleinte más nyomvonalon, kétszer egysávos közútként, a fordulat 2015-ben, a Modern Városok Programjának köszönhetően történt. A kivitelezés 2017. tavaszán kezdődött, a még hiányzó 15 kilométernyi szakasz 2020. nyarára készül el, föld- és vízépítés, közműkiváltás, híd cölöpölése zajlik.

Iparterület kialakítását tervezik Vámosi László, Andornaktálya polgármestere portálunknak elmondta, az elkészülő gyorsforgalmi út fejlődést indíthat el a településen. A felhajtó közelében iparterületet alakítanak ki, erre 140 millió forint európai uniós támogatást nyertek el. Szeretnének területet vásárolni, erről a rendezési terv módosítása és az átminősítés után tárgyalnak. A turizmust is szeretnék fellendíteni, felhívni a figyelmet a község értékeire, növelni a vendégéjszakák számát. Szavai szerint a távlati tervek között egy meleg vizes kút fúrása is szerepel, amelynek vizét elsősorban ipari, másodsorban turisztikai célokra hasznosítanák. A polgármester szerint az ipar fejlesztése a kulcskérdés, akár Egerrel közös iparterületet is kialakítanának. Andornaktálya iránt vannak érdeklődők, Vámosi László szerint az M25 által vonzott beruházások erősíthetik a község önállóságát. A polgármester elárulta, lobbiznak a közútkezelőnél a falun átmenő főút felújításáért. Arra számítanak, hogy az autóút elkészültével felére, harmadára csökkenhet a forgalom.