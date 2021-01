Átálltak a boltok a kártyás fizetésre: ahol még nincs terminál, hamarosan pótolják

Január 1-től minden ­online pénztárgépet használó kereskedőnek, ­vállalkozónak kötelező az elektronikus ­fizetés lehetőségét biztosítania. Betértünk néhány ­üzletbe, hogy megkérdezzük, hogy alakul az átállás.

– Amióta az üzletünket megnyitottuk, azóta lehet nálunk bankkártyával fizetni, azaz 2010 óta – felelt kérdésünkre az egri Mátyás Csemege munkatársa. Nagy Viktor elmondta, nincs már meghatározott limit, így akár pár száz forintot is kifizethetünk ily módon. Hozzátette ugyan, hogy volt olyan időszak, amikor ezt szigorúbban vették, húztak egy határt, mára ez viszont ezt megszüntették. Kitért arra is, hogy a készpénzes és a kártyás forgalom között nem sok különbség van. Akkor növekszik az utóbbi használata, amikor megérkeznek a fizetések, illetve a nyugdíjak a kártyákra.

Egy általunk meglátogatott belvárosi üzletbe viszont még nem érkezett meg a terminál, így január első hetében ezt a fajta szolgáltatást nem lehet igénybe venni, ám az ottani eladó megnyugtatásul közölte, jövő héttől már eleget tudnak tenni a kártyások igényeinek.

– A vírushelyzet miatt egyre inkább az elektronikus fizetés mellett tettem le a voksomat, hisz ez a forma érintésmentes. A készpénz sem tűnt el teljesen az életemből, mindig van nálam pár ezer forint végszükség esetére – tette hozzá egy épp ott vásárló hölgy. Hangsúlyozta, az egy-kétszáz forintos tételeket azért még mindig fémpénzzel egyenlíti ki, de nagyobb összegeknél azonnal előkerül a kis plasztikeszköz.

Új szabályok az internetes fizetésben

Tájékoztató kampányokban hirdették a pénzintézetek, hogy megváltozik idén az online kártyás fizetés. A tavaly elhalasztott úgynevezett erős ügyfél-hitelesítés mostantól vált kötelezővé.

Január 1-től az Európai Unióban mindenkinek több lépcsőben kell jóváhagynia az internetes kártyás vásárlásait. Innentől az adott megbízásokat csak abban az esetben hajtják végre, ha a kártyabirtokos a bankkártya adatok megadását követően egyedi azonosítással is megerősíti fizetési szándékát. Így a webáruházban vásárlás vagy online csekkfizetés kiegészül egy új lépéssel, amit erős ügyfél-hitelesítésnek neveznek.

Így érdemes mindenkinek felkeresnie bankját személyesen, vagy pedig a weboldalon elintézni az átállást.

Egy, a lapunk által megkérdezett étteremben sokáig nem lehetett kártyával fizetni, ám a januári átállásra felkészülve, már két hónapja beszerezték a terminált. Így a január elsejei kötelezettség nem érte őket váratlanul. Mint tapasztalták, a vendégek kifejezett megelégedettségére szolgált e lehetőség megjelenése.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara összefoglalójában arról ír, több megoldás közül is választhatnak az online kasszát használó kereskedők. Ilyen lehet a bankkártyák vagy a telefonos fizetés elfogadása: ekkor POS terminált kell rendszeresítenie az üzletnek. Már elérhető olyan technológia is, amely a kereskedő mobiltelefonját teszi alkalmassá az érintős kártyák leolvasására. Ugyanakkor mobilszolgáltatók is biztosítanak olyan eszközt, amelynek használatával megoldható a kártyával fizetés.

Korábban hatvanezer olyan kereskedő szerepelt a nyilvántartásban, amely online kasszát használ, azonban kizárólag készpénzt fogad el. A pénzügyminisztérium szerint az új szabályozás több szempontból is előnyös a magyar gazdaságra nézve: azon túl, hogy vásárlók kényelmét is szolgálja, az elektronikus fizetés hasznos lehet a feketegazdaság ellen is.