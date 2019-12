Átfogó felújítással lett korszerű a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium

Teljes körű infrastrukturális fejlesztés valósult meg az egri Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnáziumban, ahol energetikai korszerűsítést és akadálymentesítést is végeztek. A Zirci Ciszterci Apátság fenntartásában működő intézményt 765 millió forintból modernizálták.

Mint arról korábban már beszámoltunk, a megszépült iskolaépületet pénteken délelőtt ünnepélyes keretek között adták át. Elsőként Bérczi Bernát O. Cist zirci apát köszöntötte a megjelenteket. Úgy fogalmazott, a felújítás kincs, valamint közös ünnep az iskola életében, mely melengeti lelkünket is. Mirkóczki Ádám polgármester beszédében a saját diákéveire emlékezett, s kitért arra, milyen fontos szerepe van az iskolának a nevelésben. Mint mondta, nagyszerű, hogy a Gárdonyi Géza Gimnáziumban a nevelés, illetve a hitélet kéz a kézben jár, majd kitartást kívánt a pedagógusoknak felelősségteljes munkájukhoz.

Karóczkai Júlia, az intézmény igazgatója elmondta, a 2016 óta tartó beruházás során a gimnáziumban akadálymentesítést végeztek, korszerűsítették a fűtésrendszert, szellőzőrendszert alakítottak ki, napelemeket helyeztek el, energiahatékony, környezettudatosabb lett az épület.

Több tanterem is megújult, az informatikai ­helyiségeket új eszközökkel szerelték fel, s modern természettudományos labort is létesítettek. Megszépült az iskola ­udvara, új eszközöket vásároltak a konyhába, kibővítették az étkezőt­ is, mindezeknek köszönhetően 735 diák és 64 tanár mindennapjai válhatnak komfortosabbá, a munkavégzésük, a tanulásuk pedig hatékonyabb lett a beruházás jóvoltából.

A köszöntők után a gimnazisták Lángoltak és világítottak címmel zenés-irodalmi műsort adtak elő, melyben felidézték a jezsuita atyákat és XX. század tanúságtévőit is.