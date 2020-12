Átfogó szemléletformálásba kezdenek Heves megyében: a cél a környezettudatosság

Kiderült, sokan pazarlóan bánunk a vízzel, a sütőolajat előszeretettel öntjük a lefolyóba, csapvíz helyett inkább hazacipeljük a műanyag flakonos ásványvizet. Mindezen lehet, sőt ­kellene változtatni. Jövőre átfogó kampány segíti ezt a célt.

Mosdóba öntött sütőolaj, csatornát elárasztó maszkok és gumikesztyűk, pazarló vízfogyasztás. Csak néhány jelenség, ami a közműszolgáltatók dolgát nem könnyíti meg.

Az Északmagyarországi Regionális Vízmű Zrt. (ÉRV Zrt.) – a fentiek miatt is – a közelmúltban végzett anonim, nem reprezentatív, kérdőíves felmérést, amelyet a véletlenszerűen kiválasztott felhasználók önkéntes alapon tölthettek ki. Gere Tündét, a cég kommunikációs szakemberét arra kértük, ossza meg portálunkkal a legfőbb megállapításokat, s hogy milyen lépéseket tervez a zrt. a rossz tapasztalatok felszámolása érdekében.

Megtudtuk, a kutatás során az ÉRV. Zrt. önkéntes munkatársai közel hatszáz kérdőívet gyűjtöttek össze elemzésre. A vizsgálatokból sok fontos és érdekes – szakmailag jól hasznosítható – információ derült ki. Azzal például szinte minden válaszadó egyetértett, hogy a víziközmű-szolgáltatás rendkívül komplex, felelősségteljes és pótolhatatlan közszolgáltatás.

A kérdőívet kitöltők az önmaguk és az ivóvíz viszonyában több megszívlelendő tényezőre is rávilágítottak. A legtöbben „kissé pazarlónak” érzik magukat és közvetlen környezetüket. A felmérésben szereplő lakosok nagy hányada tisztában van a csap- és az ásványvíz árának különbségével, ám viszonylag sokan azt állították, nem igazán foglalkoztak eddig ezzel a kérdéssel.

A szennyvízszolgáltatáshoz fűzött válaszokból kiderült, hogy a használt sütőolajat sajnos továbbra is sokan öntik a lefolyóba, holott zömében tisztában vannak a káros következményeivel. Arra is fény derült, hogy a megkérdezettek a helyi ivóvízbázisok védelmét elsősorban a víziközműcégek feladatának tartják, de – ha lehetőségük lenne rá – szívesen vennének részt környezetvédelmi önkéntes munkában, évente többször is.

A cég munkatársai azzal is szembesültek az elmúlt hónapokban, hogy a világjárvány miatt gyakran fordul elő, a csatornában landol a gumikesztyű vagy a szájmaszk, akadályozva a vezetékrendszer üzembiztos működését, nehezítve a szennyvíztisztítást. Sajnos, a jelenlegi helyzetet megelőzően sem volt mindenhol rendeltetésszerű a csatornahasználat a lakosság körében, pedig e felelőtlen magatartással nemcsak a folyamatos víziközmű-szolgáltatás ellátását, de a környezetet is veszélyeztetik – fogalmazott a szakember, majd hozzátette: – Az ehhez hasonló, a társadalom és a bolygónk szempontjából fontos kérdésekben óriási szükség van a tudatosabb viselkedésre, a szolgáltatók, a lakosság és az együttműködő partnerek összefogására.

Kérdés ezek után az, hogy mit lehet tenni az eddiginél környezettudatosabb magatartásért? A cég úgy döntött, hogy a kapott eredmények alapján új, átfogó szemléletformáló kampányra van szükség. Ennek előkészítése most is tart, így jövőre a víziközmű-szektorhoz, az ivóvízhez, a szennyvíz-szolgáltatáshoz és a környezetvédelemhez fűződő szemléletformáló tevékenységet tematizálva, alkalmanként egy-egy fontos részterületre fókuszálva folytatja az együttműködő partnereivel – tudatta Gere Tünde.