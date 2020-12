Átlépte a 7800-at a koronavírus-fertőzöttek száma Heves megyében

A hétfő reggeli adatok szerint 93-al emelkedett Heves megyében a beazonosított koronavírus-fertőzöttek száma.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

3470 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 283 870 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 165 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 7130 főre emelkedett. A gyógyultak száma is folyamatosan nő, jelenleg 82 546 fő, az aktív fertőzöttek száma 194 194 fő. Az aktív fertőzöttek 19 százaléka, az elhunytak 21 százaléka, a gyógyultak 23 százaléka budapesti. 7667 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 605-en vannak lélegeztetőgépen – írja a koronavirus.gov.hu.

Heves megyében a vasárnapi adatok szerint 7806-ra nőtt a fertőzöttek száma. A szomszédos megyék közül Nógrádban 6903, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 16608, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 10575 igazolt fertőzöttről számoltak be.

Mint ahogy azt a tájékoztató portál írja: egész Európában, a szomszédos országokban és Magyarországon is tovább nő a fertőzöttek száma, egyre többen igényelnek kórházi ellátást. A járványt megállítani nem lehet, továbbra is a járvány lassítása és a kórházak teljesítőképességének védelme a cél. Ezt szolgálják a veszélyhelyzettel kihirdetett védelmi intézkedések, amelyeket a kormány további egy hónapig meghosszabbít, tehát január 11-ig fennmarad a jelenlegi kijárási tilalom és a többi védelmi intézkedés. A karácsonyi ünnepekre vonatkozó szabályokról december 21-én lesz döntés, az esti kijárási tilalom szilveszterkor is életben lesz.