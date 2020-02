Átvehették okleveleiket az Eszterházy Károly Egyetem egri és gyöngyösi hallgatói

Az Eszterházy Károly Egyetem 2019/2020-as keresztféléves képzésén 439 hallgató tett sikeres záróvizsgát és fejezte be tanulmányait.

Az egri és a Gyöngyösi Károly Róbert Campuson a napokban vehették át okleveleiket, tanúsítványaikat a hallgatók – tájékoztatta lapunkat Valkóné Révai Renáta, az egyetem sajtóreferense. Az intézmény egri campusán 316-an végeztek. Alapképzésben 146, mesterképzésen 93, osztatlan képzésen 21 hallgató, míg szakirányú továbbképzésben 37-en fejezték be tanulmányaikat. Felsőoktatási szakképzés teljesítéséről 19-en kaptak oklevelet.

A díszünnepségen ketten habilitációs, hárman pedig doktori díszokleveleket vehettek át a Neveléstudományi- valamint a Történelemtudományi Doktori Iskolában végzett hallgatók. Az egyetem Szenátusa a Tudományos Tanács javaslatára Tudományos Publikációs díjat is adományozott.

A publikációs díjra az oktatási-kutatási szervezeti egységek vezetői nyújthattak be jelölést, melyben a felterjesztett publikáció tudománytörténeti jelentőségére, várható hatásaira is ki kellett térni. Az egyetem Szenátusa határozatával az MTA doktora fokozattal rendelkező szerző kategóriában a Tudományos Publikációs díjat az alábbi kollégáknak ítélte oda: Valuch Tibornak, a Die ungarische Gesellschaft im Wandel. Soziale Veränderungen in Ungarn 1989–2019 című művéért.

Jedlovszky Pálnak, a Vapour-liquid equilibrium of acetone-CO2 mixtures of different compositions at the vicinity of the critical point című művéért. Társszerzői Fábián Balázs, George Horvai és Abdenacer Idrissi.

A PhD fokozattal rendelkező, de az MTA doktori fokozattal nem rendelkező szerző kategóriában Tudományos Publikációs díjat kapott Kusper Judit, az „Eltört a kis tükör„. Szubjektum, nyelv, emlékezet Vajda János, Czóbel Minka és Kosztolányi Dezső műveiben című monográfiájáért.

Kunné Tamás Judit és Tóth Zsolt a Topology-based Evaluation for Symbolic Indoor Positioning Algorithms. IEEE Transactions on Industry Applications című tanulmányukért, valamint Zombola Péter Echo című kamaraoperájáért.

Demonstrátori címmel és ösztöndíjjal támogatja az egyetem bizottsága azt a húsz fiatalt, akiknek tudományos munkássága kiemelkedő és fontos a jövőre nézve. A címet csak pályázat útján lehet elnyerni, meghatározott időre. Ők is most vehették át kinevezésüket.