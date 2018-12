Autóbuszok fűtése: meleg vagy inkább hideg legyen telente a járműveken?

Az autóbuszok fűtéséről nincs egységes szabályozás. A helyi, s a távolsági járatokon tapasztaltakról kérdeztük az utca emberét, valamint a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. a rendelkezésekről tájékoztatta a Heolt.

A téli, hideg hónapokban is – amikor több réteg ruha van rajtunk, s a télikabát is melegít – előfordul hogy mégis meleg helyzetbe keveredünk. A tömegközlekedésben például a helyi buszjáraton nem mindig van lehetőségünk nekivetkőzni. Általában ilyenkor vagy melege van az embernek, vagy a fűtés hiányában fázik.

Kiss Petra, az egri egyetemen tanul, s gyakran közlekedik a városban autóbuszon. Tapasztalatairól elmondta, hogy esős időjárás esetén nem mindig szellőztetik kellően a járműveket. – Előfordul, hogy a fűtés, s az emberek vizes ruhái, cipői miatt állottá, poshadtá válik a levegő – magyarázta. A távolsági buszközlekedésben általában túlfűtést tapasztalt. Mint mondta – feltehetőleg a szellőztetés miatt –, olyankor nincs levegő, ez főként a jármű hátsó részében érzékelhető.

Az egri helyi járatú, s a távolsági buszok fűtésének szabályozásáról, valamint a tömegközlekedési eszközök műszaki állapotának ellenőrzéséről érdeklődött a Heol a KMKK Középkelet-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-től.

– A gazdasági társaságunknál az autóbuszok téli, azaz fűtési és nyári, vagyis légkondicionálási üzemeltetésére is rendelkezésre áll szabályozás – írta tájékoztatójában a cég. – A fűtéssel összefüggésben nincs egységes rendelkezés, hiszen más elvárás jelentkezik egy távolsági autóbuszon, ahol az utasok hosszabb időt töltenek a járaton, mint például a regionális vagy helyi járaton, ahol amellett, hogy rövid időt töltenek az utasok a járművön, a sűrűbb megállók miatt a kocsik utasterének a légcseréje is nagyobb. A fűtés intenzitása függ az adott autóbusz technikai adottságaitól, felszereltségétől is. Újabb járműveinken mindennek a vezérlése automatikus.

– Járműveinket a fenntartási szabályzatban rögzített ciklusrend szerint, az abban meghatározott tevékenységi rendnek megfelelően vizsgálják át rendszeresen. Mindezek függnek egyebek közt az autóbusz fuvarfeladat-besorolásától, kilométer-telítettségétől és az életkorától is – ismertette a zrt. illetékese.

Megkérdeztük: mi a véleménye a buszok fűtéséről?

Kovács Rudolfné: – Reggel a 2-es buszra szállok fel a Sas úton, hat órára járok dolgozni. Jóformán az első járattal szoktam indulni, azon még fázom, nincs előfűtve a kocsi. Munka után, két óra körül szintén a 2-es vagy a 14-es busszal megyek. A délutáni járatokon tapasztaltak után viszont nem panaszkodom. Inkább picit hidegebb legyen rajta, minthogy túlfűtsék.

Brinzáné Győri Gizella: – Teljesen megfelelő a hőmérséklet a távolsági járatokon, amikor Budapestre vagy Veszprémbe utazom Egerből. Persze, a téli időszakban nem lehet kinyitni az ablakot, de ettől függetlenül nagyon kellemes a fűtés, s így az utazás is. A helyi járatot ritkábban használom, még az idei téli hónapokban szinte nem is volt rá példa.

Bartha Zsófia: – Mivel közel lakom az egyetemhez, így ritkán utazom helyi járatú busszal. Viszont gyakran megyek haza Budapestre. Azt tapasztalom, hogy amikor nappal utazom télen, akkor inkább melegem szokott lenni, este pedig fázom. Gondolom, ez azért van, mert fixen beállítanak egy hőmérsékletet, amit nem biztos, hogy később a külső hőfok szerint igazítanak.

