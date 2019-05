A felvonuló autók között voltak oldtimerek valamint újabb darabok is, de egy önkéntes tűzoltó egyesület kocsija is bemutatkozott.

Több tucatnyi szemet gyönyörködtető autócsoda haladt át pénteken a településen, egy nemzetközileg elismert autómárka Csillagtúra elnevezésű programja keretében. A kétnapos rendezvény során több mint húsz hazai helyiségen haladtak át a járművek, megyénkben Hevest, Maklárt, és Poroszlót érintették.

Makláron óvodások, iskolások és számos helyi érdeklődő fogadta a járműveket, amelyek a templom körül tettek egy kört, mely során ügyességi feladatot is kellett teljesíteniük. A fiatalok zászlót lengetve és ujjongatva biztatták a sofőröket, akik ezt sok esetben dudálással hálálták meg. A felvonuló autók között voltak oldtimerek valamint újabb darabok is, de egy önkéntes tűzoltó egyesület kocsija is bemutatkozott.