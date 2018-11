Az eseményen közel 25 Heves megyei cég több mint ezer munkahelyet kínál.

A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Heves Megyei Kormányhivatal közös szervezésében csütörtökön, 10 és 13 óra között az Eszterházy Károly Egyetem rendezvénytermében Enyém a Pálya! címmel állásbörzét és karriernapot rendeznek.

Az egész napos rendezvény egyrészről kiállítás, amelyen a megyei munkáltatók lehetőséget kapnak arra, hogy személyesen vehessék fel a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Másrészről karrier-tanácsadás, ahol előadások hangzanak el álláskeresés, önéletrajzírás, karriertervezés, önmegvalósítás témakörében.

A látogatóknak módjuk lesz arra, hogy a helyszínen elkészíthessék önéletrajzukat, próbainterjún is részt vegyenek. A karriernapra várják a középiskolásokat, egyetemistákat, pályakezdőket is, de a gyesről visszatérő anyukáknak is segítenek az újra munkába állásban, s a megyei kormányhivatal támogatási programokról is tájékoztat.

