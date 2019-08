Az anyatejes táplálás jelentőségére hívták fel a figyelmet Egerben

Az anyatejes táplálás jelentőségére hívták fel a figyelmet a szakemberek a szoptatás világhetén. Tényekről, tévhitekről és a babahordozó kendő előnyeiről is beszélgettünk.

A szervezők beszélgetésekkel, előadásokkal, tájékoztató programokkal várták az érdeklődőket augusztus 7-éig a világhéten. A szoptatás sikere mindannyiunkon múlik – szólt az idei mottó. Sikeresebb a folyamat, ha a gyermekét táplálni vágyó anyát támogató közeg – szakemberek, barátok, család, munkahely – veszi körül, tájékoztatott Montvai Judit, IBCLC nemzetközi szoptatási szaktanácsadó, szülésznő.

– Feltételezzük, hogy szinte minden édesanya vágya, hogy szoptassa gyermekét, a kérdés az, hogy miként lehet ebben sikeres – fogalmazott.

Szó volt például a gyermek közösségbe kerüléséről, a táplálást övező tényekről és tévhitekről, a hordozásról és az anyatejes táplálás kapcsolatáról. Volt még önbizalom-erősítő workshop és babamasszázs is. Fontos információ, hogy Egerben is található ingyenes szoptatási szakambulancia, valamint havonta rendeznek eseményeket, ilyen például a szoptatást támogató anyacsoport és a Lact’Café. Itt az édesanyák hiteles információkhoz juthatnak úgy, hogy közben egymást támogatják.

Választ kerestek arra a kérdésre is, fel kell-e függeszteni a szoptatást az anya betegségei, lázas állapota miatt. Téma volt, milyen gyógyszerek szedhetők biztonságosan a szoptatás alatt. A legújabb kutatások szerint a legtöbb betegségre találhat az orvos olyan hatóanyagú gyógyszert, amely ilyenkor is biztonságosan szedhető. Egy fogfájás vagy megfázás miatt még nem kell abbahagyni e táplálási formát.

– Az öngyógyszerezés nem ajánlott. Fontos, hogy mindig egy hozzáértő, azaz orvos, patikus mondja meg az anyának, táplálhat-e anyatejjel vagy sem. Felhívnám a figyelmet arra is, hogy a gyógyszer hatóanyagára keresve az oldalakon (ilyen például az e-lactancia.org nevű) találhatunk hiteles információt arról, mennyire biztonságos az adott készítmény – fogalmazott. Sokszor nagyobb problémát okoz a szoptatás felfüggesztése, minthogy alacsony kockázatú pirulát vegyen be az anya, ezért mérlegelni kell a haszon és kockázat elvét. Fontos, hogy minden esetben az orvosé legyen a döntés.

– Mai napig élnek a tévhitek. Ilyen például, hogy csak háromóránként szabad szoptatni, hogy két etetés között vízzel kell itatni a pár hónapos csecsemőt. Láz, betegség, mellgyulladás esetén pedig fel kell függeszteni az anyatejes táplálást. Ahogy az is, hogy próbaetetéssel meg tudjuk állapítani, eleget evett-e a csecsemő. Ha a tévhiteknek hiszünk, azzal kockáztatják az ajánlott, hat hónapig tartó, igény szerinti kizárólagos szoptatást. Ideális pedig, hogy egyéves korban még kétharmad részben az anyatej legyen a csecsemő fő tápláléka – magyarázta a szülésznő.

A csecsemők és kisgyermekek érdekét is az szolgálja, ha a laktációs szaktanácsadók, a gyerekorvosok és a védőnők egymással is felveszik a kapcsolatot, és együtt támogatják a kismamákat az anyatejes táplálás sikere érdekében.

Az egyik előadáson szót váltottunk az érdeklődőkkel is. Csiky Hajnalka arról mesélt, az anyatejes táplálást ő is nagyon fontosnak tartja. A háromhetes Bálinttal babamasszázson is részt vett a világhéten, s hasznosnak találta azt is, hogy megtudta, miben segíthet a babahordozó kendő az etetésnél. Maga is megtapasztalta, milyen jót tesz a babának az anya közelsége. A kisfia így hamarabb megnyugszik, ráadásul a kendő abban is segít, hogy kényelmesebben közlekedjenek.