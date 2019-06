Az aranydiplomás genetikus példát mutat a kertészkedés szerelmeseinek

Dr. Nagy Béla mezőgazdasági genetikus idén június 1-jén vehette át aranydiplomáját. A kompolti kötődésű szakember a mai napig azon dolgozik, hogy unokáink is élvezhessék a zamatos gyümölcsöket és zöldségeket.

Dr. Nagy Béla nyugalmazott címzetes egyetemi tanár, a mezőgazdaság-tudományok kandidátusa, mezőgazdasági genetikus szakmérnök, növénynemesítő nyugdíjazása óta is munkálkodik. Többek közt azon, hogy a kihalásra ítélt, különleges vadkörtét megmentse, új változatokat keressen az egyedi tulajdonságú őszibarackból, fenntartsa a lila hüvelyű zöldbab fajtáját, átoltással megőrizzen értékes gyümölcsfákat, illetve újakat – spanyol lapos őszibarack, osztrák sárgabarack – igyekszik honosítani. Lelkes kertbarátként pályafutásáról kérdeztem a mestert.

A mezőgazdasági genetikus 72 évvel ezelőtt Füzesabonyban született, ott végezte el az általános iskolát, majd az egri Dobó István Gimnáziumban érettségizett. A Gödöllői Agrártudományi Egyetemen a kompolti Növénytermesztési és Talajvédelmi Kutató Intézet ösztöndíjasaként folytatta tanulmányait.

Az oklevél megszerzése után 1970-ben a kompolti intézetben helyezkedett el, és bekapcsolódott a hibridlucerna-kutatásokba. A fia születése után Kompoltra költöztek.

Bócsa Iván világszerte ismert akadémikus javaslatára egy évet az intézet növénynemesítési kutatási témáival töltött. Az Amerikában a hibridlucerna-kutatásokban jeleskedő Bőjtös Zoltán munkáját a hazai lucernahibridek létrehozásában segítette.

Termesztéstechnológiai és növényvédelmi kérdésekkel is foglalkozott. E témákban nyolcvan publikációja jelent meg. Több mint negyven szakcikket írt, és számos előadást tartott hazai s nemzetközi szimpóziumokon. Mezőgazdasági genetikus szakképesítést, majd 1978-ban doktori címet szerzett.

Szakmai eredményeiből kiemeli, hogy 1980-tól ő irányította a Bőjtös Zoltán által indított kutatást. A legnagyobb hazai nemesítői hagyományokkal bíró intézetben dolgozhatott, amelyet Fleischmann Rudolf, a fajta-előállítást tudományos alapokra helyező, nemzetközi tekintélyű nemesítő alapított 1918-ban. Módszerének is köszönhetően jó termőképességű, hosszú élettartamú lucerna-tenyészanyagokat állított elő, ezek közül négyet államilag minősítettek.

A rendszerváltástól 2000-ig a kompolti kutatóintézet igazgatóhelyettesi, tudományos igazgatói teendőivel bízták meg. Titulusait nehéz felsorolni: tagja volt a Magyar Növénynemesítő Egyesület vezetőségének és az MTA Növénynemesítési Bizottságának. Címzetes egyetemi tanárrá 1993-ban nevezték ki az akkori Károly Róbert Főiskolára. Nagyné Váradi Anna

Elismerések kísérik életútját

– 1988-ban a Gödöllői

Agrártudományi Egyetem (GATE) Kiváló Dolgozója

– 1997-ben Pro Universitate Érdemérem

– 1999-ben GATE-emlék­érem

– 2008-ban Fleischmann-díj

– 2001-ben intézeti szenior címet adományozott részére a főiskola

– 2019. június 1-jén vehette át az aranydiplomáját a címzetes egyetemi tanár

Saját kertje is árulkodik a szakmai hozzáértésről és a gondosságról

Dr. Nagy Béla kompolti kertje, portája festői szépségű. Az udvar dísze a sziklakert övezte kerti tó. Sokévi tapasztalat és munka varázsolta mindezt tökéletessé. A kertben a család szükségletének biztosítása a cél. A zöldségek, gyümölcsök, különleges fűszernövények kivételes hozzáértésről tanúskodnak.

– Nagy szerencse, hogy ebben közös belső indíttatással a feleségemmel együtt örömünket leljük. Kevéske szabadidőmben szívesen járok, főleg telente, vadászni. Mint minden nagyszülőnek, a mi életünkben is kiemelt helye van az unokánknak. Az időbeosztásunkat is gyakran hozzá igazítjuk. Azt hiszem, ez így is van rendjén – mondja mosolyogva.

Szívesen megosztja tudását, gyakran tart előadásokat a kertészkedés szerelmeseinek, köztük a füzesabonyi kertbarátoknak is.