Az árvíz ellen védekeztek éjszaka a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók Füzesabonyban

Nem csillapodik az idő, vasárnapra továbbra is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben Heves megyére.

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, nem kímélte a szombati ítéletidő Heves megyét, több települést is elmosott a nagy mennyiségű csapadék miatti villámárvíz. Azóta több helyen is elkezdték a felkészülést a következő zivatarra. Így tettek többek között a füzesabonyi polgárőrök és a füzesabonyi önkéntes tűzoltók is.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat legfrissebb tájékoztatása szerint vasárnapra továbbra is elsőfokú, citromsárga figyelmeztetés van érvényben Heves megyére. Mint írják: szűkebb hazánkban az elsődleges veszélyforrást a villámlás jelenti, emellett esetenként szélerősödés, jégeső előfordulhat.

Délután legnagyobb eséllyel az északi hegyvidéki területeken (Északi- és Dunántúli-középhegység, Alpokalja) és az Alföldön, legkevésbé pedig a Dél-Dunántúlon alakulhatnak ki zivatarok. Főként a Dunától keletre intenzívebb zivatarok is előfordulhatnak rövid idő alatt 20-30 mm csapadékkal, jégesővel, 60-80 kilométer/órás szélrohamokkal.

A középhőmérséklet az északi, északkeleti tájak kivételével elérheti a 25, délen és városi környezetben helyenként a 26-27 fokot.