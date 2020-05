Az autósiskolák újranyithattak, Egerben már most óriási az érdeklődés

A kormány döntésének értelmében újranyithattak az üzletek, az autósiskolákban is elkezdhettek oktatni. A lapunk által megkérdezett szolgáltatók ugyan munkához láttak, de végtelenül körültekintőek, elsődleges szempont a biztonság, a fokozott fertőtlenítés.

Az egri Marossy autósiskolánál is újraindult a képzés.

– Megkaptuk az engedélyt a Közlekedési Hatóságtól és a minisztériumtól is. Az irodában folyik a munka május 6-tól, természetesen a kért óvintézkedéseket betartva. Ezzel párhuzamosan a megfelelő védőfelszerelésekkel a vizsgák is megtarthatóak. Elsősorban most az elméleti időpontok bejelentésén a sor, a gyakorlati időpontokat egyeztetni kell – tájékoztatta munkatársunkat Marossy György tulajdonos, aki elmondta azt is, hogy a már előzőleg bejelentkezett tanulóvezetők részesülnek előnyben, akiknek tolódott a vizsgáztatása a vírushelyzet miatt.

– Felvesszük velük a kapcsolatot, hiszen kimaradt jó néhány hét gyakorlat, ám akik így is bevállalják, azok előtt nincs akadály. Már most nagy az érdeklődés, és természetesen azokat is szeretettel várjuk, akik most vágnak bele a jogosítvány megszerzésébe. Nem szerettünk volna tanulókat toborozni a korlátozások ideje alatt, hiszen nem tudtunk pontosat mondani arról, hogy az online oktatás után mikor kezdhetik személyesen a következő lépéseket – részletezte az iskola vezetője.

A gyakorlati oktatás alatt még komolyabban veszik a személyes higiéniát, és a diákokat is erre kötelezik. Továbbá az időjárási körülmények függvényében kérik, hogy a hátsó ablakok is legyenek lehúzva, hogy a járműben cserélődjön a levegő.

A taxisoknak egyelőre nincs több hívása Molnár Csaba, a City Taxi Eger elnöke szerint a lazításnak nem érzik a hatását. – Amíg nem nyitnak ki az éttermek, szállodák, vendéglátó- és szórakozóhelyek, addig nincs forgalomnövekedés. Nálunk ez főleg akkor várható, ha megérkeznek a turisták, megtelnek a teraszok – mondta. Vannak olyan kollégák, akik önkéntesen nem vállalják most a személyszállítást, a korukra vagy egészségi állapotukra hivatkozva. A fuvarok mennyisége mintegy 25–30 százalékra esett vissza – tette hozzá Molnár Csaba.

Ajánlókép: illusztráció / Fotó: Shutterstock