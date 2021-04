Az egerfarmosiak régi álma válik valóra a szennyvízberuházással

Egerfarmos kis falu, de annál nagyobb tervekkel rendelkezik. Petrik László polgármester a már elnyert támogatásokról s további célokról beszélt portálunknak.

A Mezőtárkány és Mezőszemere között fekvő település vezetése jól sáfárkodik a pályázati lehetőségekkel, ezzel előrébb mozdítva a helység fejlődését. Petrik József polgármester a Heol kérésére beszámolóját egy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban 2017-ben elnyert támogatás említésével kezdte.

– Százhárommillió forintból a közösségi ház, valamint a hivatal épülete is megújult – közölte. – Ennek kivitelezésével most végeztünk, néhány utómunka van még hátra. Energetikai korszerűsítést kapott mindkét intézmény, cseréltük a nyílászárókat, modernebb fűtésberendezésekkel láttuk el, illetve az akadálymentesítést is megoldottuk.

Mint elmondta, ehhez kapcsolódott egy Magyar Falu Programban elért pályázati siker, ennek révén a világítást korszerűsítették a közösségi házban, illetve a színpadot alakították át. Így nagyon szép, modern intézményük lett.

A Magyar Falu Programban már vannak további jó hírek. Az óvodára 4,6, a temetői gyalogjárdára három, orvosi eszközbeszerzésre hárommillió forintot költhetnek, s a napokban megérkezik a falubusz, amelyre 15 millió forintot nyertek. A LEADER-programban házszámtáblákra 2,3 millió forintot kaptak, a polgárőrség térfigyelő kamerák telepítésére ötmilliót, míg a Kandó Kálmán Alapítvány filagória létesítésére ugyancsak ötmillió forintot fordíthat. Ezentúl negyvenmillió forint kormányzati támogatást használhatnak fel útfelújításra.

– A legjobb hír, s évtizedes álom válik valóra azzal, hogy jövő hónapban elkezdődik a szennyvízberuházás – sorolta tovább a faluvezető. – A projekt keretében szennyvíztisztító telep létesül Mezőtárkány külterületén, s a csatornahálózat is kiépül négy településen, köztük Egerfarmoson. Nagyon vártuk már ezt, s örülünk, hogy elkezdődik a munka.

Mindezeken túl Egerfarmoson a fásításra is ügyelnek. A temetőben a kiszáradt fák helyére 150 újat ültettek, s tervben van a temető előtti rész parkká alakítása, oda is elhelyeztek már ötven fát. Az a gondolat fogalmazódott meg, hogy csatlakozva más településekhez, minden újszülött örömére ültetnek fát.