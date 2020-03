Az egészségcentrikus szemlélet erősítése is célja a gyöngyöspatai praxisközösségnek

Hasznosak a szűrések, fény derülhet sok bajra. Lezárult az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése projekt, amely a Gyöngyösi járásban alapellátási praxisközösség létrehozását célozta Gyöngyöspata központtal.

– Nagyréde és Gyöngyöstarján bevonásával öt háziorvosi praxis részvételével jött létre alapellátási praxisközösség. A működésének célja az alapellátási és a népegészségügyi feladatok jobb összehangolása, az egészségcentrikus szemlélet erősítése. Emellett többletszolgáltatásokat nyújthatnak az alapellátásban, mégpedig a lakóhelyhez közel – mondta el portálunk kérdésére

dr. Behan Anett Éva, Gyöngyöspata jegyzője.

Több szakmai tevékenység megvalósult: felállították a praxisközösség működési kereteit, szakembereket vettek fel, és együttműködési megállapodásokat kötöttek a szakmai partnerekkel. Elkészültek a működéshez szükséges fejlesztési tervek és eljárásrendek, a rendszer kapcsolattartási módjainak kialakítása, a dolgozók akkreditált képzése és a projektben kidolgozott praxisközösségi képzések.

Megvalósulnak a felkészítő programok: a tagok mentálhigiénés támogatásáért fejlesztő tréningeket tartottak stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációs készségfejlesztés és feszültséglevezetés témában.

Az a cél, hogy a népegészségügyi szolgáltatásokat biztosítsák, kiemelten a krónikus betegségcsoportokban. Praxisonként pedig heti két órás háziorvosi, asszisztensi és védőnői prevenciós rendelés legyen. Lehetővé vált az egészségiállapot-felmérés, kockázatbecslés készítése, és egyéni életmód-tanácsadás dietetikus, gyógytornász és mentális egészségügyi szakember jóvoltából. A településeken elérhető egyéni és csoportos tanácsadási lehetőség.

– Célunk, hogy csoportfoglalkozásokat tartsunk. Fontos téma a testsúly-menedzsment, a gerinctorna, és a manapság elengedhetetlen stressz­csökkentés, különösen a magas kockázatú betegek körében. A program része, hogy a dohányosoknak biztosítsuk a leszokás támogatását – részletezte.

Tervezik, hogy majd települési egészségnapokat szerveznek, melyek célja a mozgósítás és a szemléletformálás, de úszásoktatásra és aquafitnesz-csoportok alakítására is szükség volna. A projekt jóvoltából tanítanak elsősegélynyújtási ismereteket az óvodai és iskola pedagógusoknak. A szemléletformáló programokra nagy hangsúlyt fektetnek már az általános iskolák felső tagozataiban is, például az egészségtudatosság, a személyi higiéné, a családi életre nevelés, és a szerhasználat-megelőzés területén. A nagyszülőket, szülőket egészséges idősödés előadás-sorozattal is igyekeznek megszólítani. Jutott támogatás tájékoztató kiadványok terjesztésére és szervezett népegészségügyi szűrések népszerűsítésére.

A megvalósítást eszközbeszerzés segíti: informatikai modul biztosítja az online előjegyzési rendszer működését a szakemberek számára. Emellett támogatja a betegutak szervezését, az állapotadatok és az ellátási események rögzítését, lehetővé teszi a tevékenység eredményességének szakmai értékelését.

– A projektben a szűrővizsgálatok nagyon hasznosnak bizonyultak, több esetben komoly betegségeket sikerült időben diagnosztizálni. A dietetikusokat is rendszeresen keresték fel a páciensek, megfogadták tanácsaikat és a csoportos foglalkozásokon is sokan részt vettek. Bátran mondhatjuk, hogy megmozgatta a településeken élőket, felhívta a figyelmet az egészség megóvására, főleg a prevenció szükségességére. Magára arra, hogy az egészség talán a legnagyobb érték. A projektben szereplő tevékenységek új pályázat keretében tovább folytatódnak, hála a szakmai vezetőnek, Vargáné dr. Kecskés Mária háziorvosnak – hangsúlyozta Gyöngyöspata jegyzője.