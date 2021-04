Március 15-én Áder János köztársasági elnök – a miniszterelnök előterjesztésére – az egészségügyi ellátás fejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Stankovics Évának, az Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet főigazgatójának a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata állami kitüntetést adományozta.

– Gratulálunk! Az Ön nevét a legtöbb ember alighanem már hallotta a környéken. Nemcsak azért, mert a gyógyintézmények működését a járványhelyzetben mindenki figyelemmel kíséri, hanem azért is, mert az Ön által vezetett kórház a rendkívüli időszakot megelőzően is gyakorta szerepelt a híradásokban. Főként a fejlesztések kapcsán…

– Tizedik éve dolgozom a kórház vezetőjeként, több mint hétszáz egészségügyi dolgozó munkáltatójaként. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy egy gyógyintézmény működését nem csak a dologi feltételek minősítik, a gyógyításhoz kellően felkészült, kiváló szakemberekre is szükség van. Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésen túl sokat tettünk kollégáink tudásának növeléséért, kialakítottuk az Egészségfejlesztési Irodánkat és a munkahelyi bölcsődéinket, segítve munkatársaink mielőbbi munkába történő visszaállását. Az évekig tartó kemény munka 2019-ben meghozta az eredményt, a hatvani kórház elnyerte a Kiváló Városi Kórház címet.

– Ehhez egy menedzserszemléletű vezetőre volt szükség?

– Számomra mindig kihívást jelentett a szervezet- és rendszerépítés, a munkatársak irányítása, összefogása, az esetleges munkahelyi konfliktusok kezelése, természetesen a szakmai munkát szem előtt tartva. Ez egyfajta értékrend is, ami nálam minden helyzetben, döntésben, a viselkedésben is megjelenik. Tevékenységemet nem nevezném munkamániának, inkább elhivatottságnak, kitartásnak, olyan meggyőződésnek, amellyel megítélésem szerint érdemes élni, dolgozni, alkotni.

– Tény, hogy aki egy évtizede nem járt a környéken, rá sem ismerne az egykori kórházra: a valaha romos épületre, az előző, hospinvestes időszak bizonytalanságára, ami a fennmaradást is veszélyeztette, s mindenekelőtt az itt zajló gyógyító munka társadalmi megítélésére. Ehhez az Ön által képviselt szemléletváltás kellett, amihez megfelelő arányban társultak az anyagiak is?

– Az elmúlt évtizedben több mint hétmilliárd forint fejlesztési forrás felhasználásának a koordinálására volt lehetőségem, aminek eredményeként – a magyar kormány és Szabó Zsolt országgyűlési képviselő folyamatos támogatásának köszönhetően – kórházunk mára a térség sürgősségi és traumatológiai ellátásának központjává vált. Az elmúlt évek beruházásai nagyrészt az infrastruktúrát célozták: az épületegyüttes kívül-belül megújult, új járóbeteg rehabilitációs központ épült, s kész a XXI. századi elvárásoknak megfelelő központi műtőblokk a központi sterilizálóval. Városi kórházként nagy büszkeségünk az MR-vizsgáló is, ami szakmairepertoár-bővítést is hozott. Így új szakmák is bevezethetővé váltak, mint a kardiológia és légzésrehabilitáció, az ápolási osztály, a mozgásszervi rehabilitáció.

– Az eredmények Önt igazolják. Ennek elismerése a mostani kitüntetés?

– Mindannyiunk munkájáé. Pályafutásom során nagyon sok egészségügyi intézményt ismertem meg, s ott láttam jó példákat a működésre, ahol a szervezet élén menedzserszemléletű vezető állt. Az egészségügy a legfontosabb az emberek életében. Mindennap azért dolgozom, hogy valamennyi munkatársam így vélekedjen. Az irányítás is akkor sikeres, ha a humánum áll a középpontban.