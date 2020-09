Az egri börtönben is fontos a higiénia

Szeptember nyolcadika a büntetés-végrehajtás ­napja, de idén a koronavírus-járvány rendszabályai felülírták ezt is. A megszokott családi nap elmarad. A jutalmazott dolgozók is szűk körben, intézeti ­ünnepségen vehették át elismeréseiket. Most minden figyelem a járvány visszaszorítására irányul – közölte portálunkkal a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságának kommunikációs főosztálya.

A Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézetben is az idei év legjelentősebb feladata a koronavírus-járvány elleni védekezés. A fogvatartottak a befogadásuk során egészségügyi vizsgálaton esnek át. Ezt követően, ha felső légúti tünetek nem tapasztalhatók, a közösségbe helyezésük tizennégy nap elkülönítés után történik meg. A napi többszöri kézmosás, valamint a kézfertőtlenítés lehetősége is biztosított. Minden fogvatartott mosható, fertőtleníthető textil szájmaszkot is kapott, tájékoztattak.

A fogvatartottaknak a családtagjaikkal való kapcsolattartás érdekében elérhetővé tették az élő online Skype lehetőségét, továbbá megnövelték a hagyományos telefonbeszélgetések időtartamát is. Azoknak a fogvatartottaknak, akiknek nincs telefonjuk, a szervezet saját költségére biztosít havi három alkalommal ötperces hívást. A tájékoztatást szolgálja az egri börtönben is a járványügyi call centerek felállítása.

Közölték továbbá, hogy a Börtönújság különszámot jelentetett meg, amelyben a helyes kézmosásról, az immunerősítő étrenden át a szabályos maszkviselésig sok fontos információ jut el a rabokhoz. Az intézkedéseknek köszönhetően a mai napig egyetlen fogvatartott sem betegedett meg az új típusú koronavírustól. Az ügyvédi látogatás korlátozására a járvány ellenére sem kerül sor, a védelemhez való jog továbbra is teljeskörűen biztosított.

E terület napja alkalmából ugyan idén nem tartanak programokat, de kitüntetéseket odaítéltek. A Heves megyei bv. intézetben végzett eredményes szakmai munkája elismeréséül Bajzát Attila őrnagynak, a Büntetés-végrehajtás Szolgálatért Emlékplakett bronz fokozatát adományozta dr. Tóth Tamás vezérőrnagy, országos parancsnok. Nagy Balázs alezredes pedig intézetparancsnoki dicséretben és jutalomban részesített hat dolgozót. A magyar büntetőpolitikában hangsúlyos elem a bűnelkövetők visszavezetése a társadalomba – emelte ki az országos parancsnokság.

A hazai börtönökben ma már minden munkaképes fogvatartott dolgozik, sokan tanulnak is. Ők végzik emellett a börtönök fenntartásával, felújításával, karbantartásával járó teendőket. Termelő tevékenységet is folytatnak a büntetés-végrehajtás (bv.) gazdasági társaságainál. A munka díjazása az előző évi minimálbér összegének legalább egyharmada.

Valamennyi intézetben folyik oktatás is. Évente közel háromezer fogvatartott tanul államilag finanszírozott formában, és sokféle szakképzés közül is választhatnak. Ezek hiányszakmák, ami növeli esélyeiket a munkába állásra. Különböző művészetterápiás és kreatív programok mellett az elítéltek vallásgyakorlására is biztosítanak lehetőséget. Egerben a Börtön a városért program keretében a helybeliek is találkozhatnak velük közterületek takarítása vagy virágültetés közben.