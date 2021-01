Az Egri Borvidék szőlőültetvényeinek felén már elvégezték a metszést

Rendkívüli körülmények között zajlott tavaly ősszel a szüret. A sok csapadék a kalandos betakarítást követően további nehézségeket okozott az őszi talajmunkák elvégzésében. Az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke szerint az elmaradások ellenére ütemesen haladnak az ültetvényeken a metszéssel.

Farkas László, az Egri Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a Heol kérdésére azt mondta: az izgalmasan sikerült szüret végeztével – ahogy az időjárás engedte – szinte már azonnal metszeni kellett. Hetente, tíz naponta jött a csapadék, ami december közepére szűnt meg. Akkor meg is kezdődött a metszés.

– Hogy meddig lehet, meddig szabad? A tőke nyugalomba kerülése előtt elfogadható. Erre a munkára a legideálisabb a február és a március. Azt persze, hogy mikor végzik az ültetvény nagysága jelentősen befolyásolja. A legnagyobb ültetvényfelülettel bírók, vagyis azok, akiknek az ötven hektárt eléri, vagy meghaladja a szőlőjük, nem várhatnak a metszéssel, ütemesen kell, hogy csinálják – mondta a hegyközségi tanács elnöke.

Növényélettani szempontból a metszést azelőtt feltétlenül el kell végezni mielőtt nedvedzik a vessző. A tőke feltöltési időszakára halasztani kevésbé jó megoldás. A várható termést illetően a fagy okozhat problémát a szakember szerint. Mínusz 20 Celsius fok körül, vagy az alatt már rezeg a léc, károsodhat az ültetvény. Metszeni viszont mínusz 6 fok alatt nem ajánlott. Fagysérülés keletkezhet a vesszőn a kéz melegétől.

– A korai metszést van, aki kifejezetten szorgalmazza. Jelenleg a borvidéken 50-55 százalékos metszettségi állapotnál tarthatunk. Jónéhány ültetvénytulajdonos váltottsoros művelést alkalmazott. Ha művelte is az egyik sort kihagyta, oly módon, hogy szárzúzóval verte le azt. Ennek metszéskor az a hozadéka, hogy nem sárban kell taposni. Olyan, mintha gyepen mennénk – magyarázta Farkas László.

Szerinte az elmúlt év végén egyébként is jellemző volt az őszi talajmunka elmaradása a sár miatt. Ötven százalékban maradthattal el ezek a munkák. Szántani nem lehetett, a talaj lazításnak sem volt értelme. Annak ellenére maradtak el ezek, hogy a szőlőművelők körében jól ismert az elv: „bármilyen rossz őszi talajmunka jobb, mint a bármilyen jó tavaszi”. Maga az őszi munka mára teljesen gépesített, s a metszés bizonyos fázisai is. Előmetszés is lehetséges géppel, illetve ma már egyre többen elektromos metszőollót alkalmaznak. Az akkumulátor néhány kilogrammos, ugyanakkor vágáskor nem kell fizikai erőt alkalmazni.

– Március végére általában befejeződnek a metszések, s máris lesznek teendők. Ezek közül a támrendszer rendbetétele áll elöl a feladatok sorában – tette hozzá a hegyközségi tanács elnöke.

Rákérdeztünk a munkaerő helyzetre is. A szakember válasza szerint hiány nincs, de túlkínálatról sem beszélhetünk.

Sikerült elérnünk egy a szőlőművelésben több éve foglalkoztatott alkalmi munkást is, a 37 éves Horváth Bélát. Elmondása szerint 8-10 fős csapatuk van, s évek óta ugyanannál a tulajdonosnál vállalnak munkát. Bár a metszés egyfajta szaktudást igényel, ezt megtanították velük. Ami pedig a munka nehézségét illeti, az Béla szerint nagyon függ az időjárástól.

– Egy biztos. Inkább fagyjon, mint sárban kelljen tapicskoljunk – mondta.