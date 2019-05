Az egri dobósok diadalmaskodtak az elsőségnyújtó versenyen

A Magyar Vöröskereszt Heves Megyei Szervezete kedden rendezte az idei megyei elsősegélynyújtó versenyét 23 csapat részvételével.

Gortva József megyei igazgató elmondta, 12 közép-, 9 általános iskolai és két felnőttcsapat állt rajthoz. – A középiskolák versenyét az Egri Dobó István Gimnázium nyerte, a második a gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium, a harmadik a Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola lett – részletezte az eredményt. Hozzátette, ez már a 47. Országos Elsősegélynyújtó Verseny megyei válogatója volt. Elmondta, a fiataloknak öt imitált baleseti kárhelyszínen kellett helytállniuk.

– Ebben volt játszótéri baleset, fáról leesés, illetve robbanás. Volt újraélesztéses állomás is, drogtesztet töltöttek ki, s vöröskeresztes totót – sorolta. A vetélkedő lebonyolításában közreműködött a rendőrség is, egy-egy állomáson az általuk összeállított feladatokat is végre kellett hajtaniuk a csapatoknak. A megméretés célja az elsősegélynyújtás ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítása volt.