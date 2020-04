Az egri edző KaranTréningje rád is jó hatással lesz – csak 30 perc! (videó)

Ha már edzőterembe nincs annyira lehetőségünk elmenni, otthonunkban is formában tarthatjuk magunkat a karantén idején. Az egyik egri stúdió személyi edzője, Virág Nóra portálunk kérésére összeállított egy 30 perces edzéstervet, amelyet bárki könnyedén elvégezhet akár lakásában, akár a kertben is.

Virág Nóra néhány személyes tanácsot is adott mindazoknak, akik úgy döntöttek, ezekben a napokban otthonukban próbálják megőrizni formájukat:

– Ebben a helyzetben kiemelten fontos, hogy sokat mozogjon az ember és fitt maradjon. Lényeges, hogy sok vizet fogyasszunk, és persze a táplálkozásunkra még inkább oda kell figyelni. Ilyenkor ugyanis jellemző, hogy többet esznek az emberek. Ha lehet, az edzéseket a szabadban, friss levegőn végezzük. Ez megoldható, akkor is, ha valaki panel-lakásban él, egy rövid időre ő is lemehet az udvarra.

1. rész: bemelegítés

– Ez az első rész, amelyet alapvetően a későbbi edzésprogram határoz meg. Nálam háromféle gyakorlatból áll a bemelegítés, melyeket két vagy három körben megismételhetünk. Ilyen bemelegítő gyakorlat lehet például a guggolás-felállás karmunkával, vagy a helybenfutás (dzsoggolás), terpesz-zár ugrások illetve a vállövet, karokat bemelegítő gyakorlatok. Ezeket a gyakorlatokat harminc másodpercenként váltjuk, három körben. Így az egész testet fel tudjuk készíteni egy nagyobb terhelésre. Ez egy intenzív bemelegítés, ennyi biztosan elegendő mindenkinek – részletezte a személyi edző.

2. rész: az edzés

– Két-három gyakorlatból állítom össze a szetteket. Az egyik gyakorlat történhet mondjuk a lábra, a másik pedig a karra. Harminc másodpercig az egyik gyakorlat aztán váltás, mindezeket három körben. Aztán újabb két-három gyakorlat, összesen négy szett. Ezután következik egy blokk, ahol a hasizmokat dolgoztatjuk meg. A szettek elvégzése után fél- egy perc pihenő, hidratálással. És ha mindezekkel megvagyunk, az edzést néhány egyszerű nyújtási gyakorlattal fejezhetjük be – mondta.

Végezd el te is Virág Nóra gyakorlatát lépésről lépésre! I. bemelegítés

1. Squats/terpesz guggolás felállás karmunkával – 30 másodperc

2. Dzsoggolás/helyben futás – 30 másodperc

3. Mély guggolás tart lent – 30 másodperc

(Három kör) II. blokk

1. Kitörés pozícióban térdhajlítás-nyújtás – 15 másodperc/oldal

2. Tricepsz fekvőtámasz/könnyített térdelésben – 30 másodperc

(Három kör)

3. Fél perc hidratáló szünet III. blokk

1. Statikus kitörés pozíció – 15 másodperc/oldal

2. Fekvőtámasz helyzetben futás – 30 másodperc

(Három kör)

3. Fél perc hidratáló szünet IV. blokk

1. Squats/guggol feláll – 30 másodperc

2. Statikus plank – 30 másodperc

3. Fél perc hidratáló szünet V. blokk

1. Statikus V-ülés hasizom/lebegőülésben tart – 30 másodperc

2. Plankben terpesz-zár szökdelés – 30 másodperc

(Három kör) VI. Nyújtás

1. Zárt ülésben előredőlés, tart statikusan

2. Z-ülésben előredőlés jobb, bal

3. Váll nyújtása

4. Mellizom nyújtása

A gyakorlat videón:

Kezdőképünkön Virág Nóra lánya látható a gyakorlatok kivitelezése közben Beküldött fotó