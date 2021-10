A klímaváltozás miatt lassabban újul meg a felszín alatti vízbázis, a talaj kiszáradása csőtöréseket is okoz.

A klímaváltozás ivóvíz-szolgáltatásra gyakorolt hatásairól rendeztek beszélgetést szerdán Egerben, a Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz) és a Klímabarát Települések Szövetsége. Előbb Nagy Edit, a Mavíz főtitkára mutatta be a szövetséget, a hazai víziközművek helyzetét, s mondta el, hogy szemléletformáló kampányokat is folytatnak a szennyvíz, a környezetvédelem, a szakmaválasztás, a csapvízfogyasztás, a vízbázisok védelme és a klímaváltozás kapcsán. Következő kampányuk az éghajlatváltozás lesz, terveznek videós, óriásplakátos megjelenést, de versenyt, alkotói pályázatot is kiírnak.

Csiszár Endre, a Bácsvíz Zrt. hidrogeológusa az okos vízkészlet-gazdálkodásba vezette be a hallgatóságot. Mint mondta, Magyarországon is tapasztalható az éghajlat változása, az elnyúló, kritikusan száraz időszakok és a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék. Az Alföldön az elmúlt évtizedekben több tó is kiszáradt. Csökkenteni kell a burkolt felületet, s tárolni kell a vizet, vagy a felszínen, vagy a talajban, utóbbival a Bácsvíz is kísérletezik. Az öntözésről egyre több szó esik, ezt szerinte felszíni vizekből kellene megoldani, mert a felszín alattiak használata csak még több gondot okozna. A legális kutakkal lehet védeni a többi kúttulajdonost, illetve a szakemberek pontos adatot kapnának a vízkészlet-gazdálkodásról. A fölösleges kutakat le kell zárni, vagy szakszerűen tömedékelni.

Beszélt a víz visszatartásáról, amely a burkolt felületek csökkentésével, a zöldfelületek növelésével, az esővíz gyűjtésével érhető el. A víz megtartása a többlet tárolását jelentné. Van teendője a mezőgazdaságnak is, példaként a talajlazítást, a komposztálást, a talaj takarását és a biológiai növényvédelmet, a víztakarékos és a megfelelő időben történő öntözést emelte ki. Az erdőtelepítés előtt pedig ajánlotta a vízügyi hatósági konzultációt.

Radács Attila, a Bakonykarszt Zrt. műszaki igazgatója szerint Magyarország minden évszakban magasabb hőmérsékletre számíthat, a tél csapadékosabb, a nyár szárazabb lesz. Mint mondta, Veszprémben a sokéves csapadékátlag 600 milliméter, tavaly ennél száz milliméterrel kevesebb hullott, idén júliusig pedig másfél év alatt 250 milliméter a vízdeficit. Az utóbbi években csökkent a felszín alatti vízbeszivárgás, ezért a vizet 5–15 méterrel mélyebbről kell fölhozni, csökkentek a forráshozamok, több villamos energiát használnak a vízművek.

A locsolás és az egyre több helyen lévő medencék miatt nő a vízigény, s változik a víz minősége is.

Utóbbi lehet pozitív is, mert nem érkezik elnitrátosodott rétegből víz. Mint mondta, idén összességében 5,5 százalékkal nőtt a víztermelés növekedése, júniusban és júliusban 17 és 12 százalék volt a többlet. A vízművek számára problémát okoz a települések átrendeződése. A Covid miatt többen kertészkednek, illetve többen költöztek például a Balaton vagy a Tisza-tó környékére, ezt nehéz lekövetni a 40–50 éves rendszerekkel. A megugró vízigény miatt előfordul, hogy elégtelen a kút, a szivattyú vagy a tározó kapacitása. Egyes falvak a másfél-kétszeresükre nőttek, szükség volt locsolási korlátozás bevezetésére.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a szárazság a zsugorodó altalaj miatt csőtörésekhez vezet, több ilyen időszak volt idén is. A villámárvizekre a záportározók kialakítása lehet a megoldás, de horgászok nélkül.

A témához hozzászólt Bárdos Zsolt, a Heves Megyei Vízmű Zrt. Egri üzemegységének vezetője is. Mint mondta, a Bükkben ugyanannyi csapadék esett, mint szokott, de rossz eloszlásban. Előfordult, hogy Felsőtárkányban bő egy óra alatt 110 milliméter esett, fél óra múlva pedig nyoma sem volt a víznek. Csökkenő karsztvízszinteket tapasztalnak. A csőtörésekkel kapcsolatban megjegyezte, ezek itt is gondot okoznak, egy-egy egri töltővezeték törésnél egy óra alatt ezer köbméter folyik el, ami többszöröse sok község napi fogyasztásának.

A legnagyobb baj a százéves egri hálózaton az azbesztcement vezetékekkel van, de a harmincévesnél öregebb rendszerekre is figyelni kell.

Hozzátette, Egerszalók és Demjén kapcsán is megfigyelhető a szezonalitás, nyáron napi 500 köbméterrel nő meg a vízhasználat az összesen négyezer lakost számláló településeken, ami annyit jelent, mintha Felsőtárkány háromezer lakosa is odaköltözne, ennyit jelentenek a fürdők és a vendéglátók. Ennek kiszolgálása a 2000-es évek elején épült rendszernek is problémát jelent, szinte a tározóból lefelé is szivattyúzni kellene a vizet. Sajnálatosnak tartja a csapadékvíz-elvezető árkok burkolását.