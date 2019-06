Az egri érsek áldotta meg Tófalu felújított templomot

Szentháromság vasárnapján búcsúi szentmise keretében áldotta meg a település felújított katolikus templomát az Egri Főegyházmegye érseke, dr. Ternyák Csaba.

A június 16-i eseményen a római katolikus közösséghez tartozó falubelieken túl ott láttunk a szertartáson több közéleti szereplőt, így Horváth Lászlót, a térség országgyűlési képviselőjét, illetve Herman István korábbi honatyát, vagy a szomszédos Aldebrő polgármesterét, dr. Wingendorf Jánost.

A Heol a szentmisét megelőzően megkérdezett több helybelit, akik egyöntetűen örültek annak, hogy a hívők közössége mostantól egy igazán megszépült templomban gyakorolhatja a vallását. Érdeklődésünkre elmondták, hogy 1945-ben a németek felrobbantották az épületet, amit Tarnai Béla akkori kántor irányításával építettek újjá 1949-ben.

Az általunk megszólítottak közül Várkonyi Ervinné, a Tófaluért Alapítvány kuratóriumának tagja például büszkén említette, hogy az ő szülei voltak azok, akik az újjáépített templomban először esküdtek. Orosz Tiborné arra emlékezett, hogy a háború után a nagyszülei is azon helybeliek közé tartoztak, akik elkezdték az újjáépítést két kézzel, lóval szekérrel. A szentháromságot ábrázoló oltárképet is egy tófalusi művészember festette. Oroszné tudomása szerint most kaptak először külső segítséget a felújításhoz.