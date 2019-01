Az egri főiskolás lány a 90-es években mosolygott ránk a plakátokról

Az egri kötődésű Fejérvári Judit 21 évesen nyerte meg Nógrád megye első szépségversenyét. Később óriásplakátokon, videóklipekben is feltűnt kivételes külsejének köszönhetően, végül a fotózásban találta meg önmagát.

A hamarosan induló, 3 millió forintos összdíjazású Tündérszépek verseny kapcsán a Nool.hu is felidézte, milyen gyönyörű, helyi lányok is akadnak hazánkban. A múlt szépségei után kutatva érdekes cikkekre bukkantak archívumukban, 2004-ből.

Mint megtudtuk: a salgótarjáni származású Fejérvári Judit az egykori egri főiskola testnevelés-orosz szakán folytatta tanulmányait. A csinos hölgyet a szereplési és fellépési vágy hajtotta, így magabiztosan jelentkezett Nógrád megye első szépségversenyére. Határozottságának és szépségének köszönhetően a verseny királynőjévé választották.

Judit szemrevaló külsejének köszönhetően videóklipekben is szerepelhetett, megannyi poszteren, újságok címlapján és óriásplakáton is találkozhattunk egyedi mosolyával. Később a filmvilággal is próbálkozott, de a fotózás is felkeltette az érdeklődését, modell- és fotósügynökséget alapított, ahol többek között a nógrádi származású Görög Zitával dolgozott.