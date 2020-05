Az egri kórházat érintő kérdésre válaszolt az Operatív Törzs

Fontos, hogy a betegek csak előzetes bejelentkezést követően vegyék igénybe a kórházi ellátást és mindenki érkezzen időben.

A Markhot Ferenc Kórházat érintő kérdésre is válaszolt az Operatív Törzs szokásos sajtótájékoztatóján. Mint ismert, az egri kórházban is rendszeres, hogy nagy tömeg várakozik a betegellátásért.

– Hangsúlyozom, hogy csak telefonos bejelentkezést követően vegyék igénybe az ellátást, és mindenki érkezzen pontosan az előzetesen megbeszélt időpontra, mert az időtartamok is úgy vannak kiszámítva, hogy a betegek ne találkozhassanak egymásra – válaszolta dr. Müller Cecília arra a kérdésre, hogy miként lehetne elkerülni a sorbanállást.

Az országos tisztifőorvos hozzátette: fontos, hogy a betegek továbbra is tartsák az előírt távolságot, amellyel megelőzhető a koronavírus továbbterjedése. Müller Cecília hangsúlyozta, hogy a kórházakban nem helyes semmiféle csoportosulás.