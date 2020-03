Az egri közgyűlés dönthet az 5G mobiltelefon-technológia telepítéséről

Ahogy a világ számos országában, úgy Magyarországon is elkezdték kiépíteni az ötödik generációs mobilhálózatot. Még csak pár városban elérhető az 5G, de több helyen is tüntettek ellene.

A megyeszékhely közgyűlésén január 30-án a napirendi pontok között is szerepelt az 5G témája. Dr. Pócs Alfréd, az Egri Városvédők Egyesületének képviselője előterjesztésében kérte a város vezetését, hogy Eger legyen az első hazai város, amely elutasítja az 5G bevezétését. Hosszas vita után végül elutasították ezt. A következő közgyűlésen azonban újra tárgyalják majd dr. Pócs Alfréd módosított javaslatát, ami annyiban változott, amíg nem tudják bebizonyítani, hogy az 5G nem káros, addig Egerben ne lehessen ilyen hálózatot építeni.

Dr. Pócs Alfréd portálunknak is elmondta a véleményét.– Az 5G szép lassan csúszik be a mindennapjaikba, anélkül, hogy az emberek tudnák valós kockázatokat, nem jutnak el hozzájuk a pontos adatok, ezért szeretném én is felhívni a figyelmet – indította a beszélgetést a képviselő.

– Január 25-én volt tüntetés Budapesten és Győrben is. Elindult egy olyan folyamat ez ügyben, ami felnyitja az emberek szemét, hogy lépni kell – hangsúlyozta. – Közel harmincezer független tudományos munka született már, és hat-hétezer összegző tanulmány, melyek elérhetők. Ha ezeket tanulmányoznák, akkor új kísérleteket se kellene végezni, és el lehetne dönteni, hogy van-e káros hatása vagy nincs – állítja.

Elmondta azt is, hogy nem csak az emberre veszélyes, hanem az egész élővilágra. Minden sejtekre épül és minden molekulából áll, ezeknek pedig van egy diamagnetikus tere. Az emberi sejtekben az energetikai központot a mitokondrium, ez 100 Hertzen rezeg és ma már gigahertzekről (GHz) beszélünk, ettől az élőlények szervezetében valamilyen károsodás jön létre.

