Az egri mentőtiszt bemutatja, hogyan menthet életet – Videóval

Újraélesztés a Bee Gees legendás slágerének, a Stayin' Alive-nak az ütemére? Vajon mi az igazság a mendemondából? Egyebek között erre a kérdésre is kerestük – és meg is kaptuk – a választ az újraélesztés világnapján Deutsch Ákos Heves megyei vezető mentőtiszttel.

Október 16-a az újraélesztés világnapja. Ebből az alkalomból az Országos Mentő-szolgálat (OMSZ) az egész országban programokat, figyelemfelhívó kampányokat szervezett, így Egerben is, ahol egyebek között a Szala-parti mentőállomáson várták az érdeklődőket. Délután kettőt üt az óra, amikor belépünk a nagy ajtón, amely mellett rögtön a hippokratészi eskü szövege, és egy inspiráló, nyilvánvalóan útmutatásként szolgáló idézet jelzi, a lehető legjobb helyen járunk. A mentőállomáson csaknem egész napos programmal készültek a szervezők, aki szerette volna, ezúttal percek alatt elsajátíthatta az újraélesztés – vagy ahogy a mentősök leginkább használják: reszuszcitáció – tudományát.

Deutsch Ákos megyei vezető mentőtiszt portálunk kérdésére elmondja, szerencsére évről évre egyre többen szeretnék megismerni az életmentés legalapvetőbb lépéseit. Talán nem véletlenül: felgyorsult világunkban állandó rizikófaktor a stressz és az idegeskedés, részben emiatt Magyarországon évente több ezer ember veszti életét hirtelen szívleállás miatt. Pedig – mint azt a vezető mentőtiszt kiemeli – a bajba jutottak nagy része megmenthető lenne az időben elkezdett mellkaskompresszióval.

– A három-négy percen belül elkezdett mellkaskompresszióval visszafordítható lenne a folyamat, ezért álltunk rá arra, hogy a laikusoknak is bemutassuk, mit kell tenni a kritikus helyzetben. Aki nyitott a segítségnyújtásra, ma már telefonos utasítások után is elkezdheti a kompressziót mindaddig, amíg a mentősök meg nem érkeznek a helyszínre – árulja el Deutsch Ákos, hozzátéve: mindenkinek nagy segítség az ingyenesen letölthető SzívCity nevű mobilos-alkalmazás, amely azonnal a bajba jutotthoz irányítja a közelben tartózkodó segítőt, aki ezután megkezdheti az életmentést.

Magától értetődik ezután kérdés: hazánkban hányan képesek manapság az efféle hősies segítségnyújtásra? Deutsch Ákos azt mondja, „tulajdonképpen bárki, a legnagyobb akadályt ugyanis nem a szükséges tudás elsajátítása, hanem mindig is az ijedtség jelenti.”

A megyei vezető mentőtiszt ezután egy bábun, lépésről lépésre mutatja be a mellkaskompressziót. Ahogy előzetesen is elmondta, a folyamat valóban nem bonyolult, azonban még mielőtt bármihez is kezdenénk a bajba jutottal, néhány lélektani lépés is elengedhetetlen. Például lényeges, hogy először beszéljünk a beteghez, próbáljuk megnyugtatni és persze őrizzük meg nyugalmunkat. Minden további lépés csak ezután következhet: összekulcsolt kezek, stabil és egyenes kartartás, végül erőteljes nyomások a mellkasra legalább harmincszor. Ennél többet a segítő ezután már nem tehet.

Újraélesztés a Stayin’ Alive ritmusára?

Kíváncsiak voltunk, vajon mennyi igazság van abban a mendemondában, hogy a mellkaskompressziót a legendás angol popzenekar, a Bee Gees Stayin’ Alive című slágerének az ütemeire kell elvégezni. Deutsch Ákos erről azt mondja, bár maga is hallott hasonlót, nem tartja valószínűnek, hogy ennek lenne bármilyen tudományos alapja. Úgy véli, a híres dal ütemei egy kicsit lassabbak annál, mint amilyenre valóban szükség lenne egy sikeres újraélesztéshez. – Meg amúgy is, problémás lenne az újraélesztés előtt előkotorni a telefont – mondja egy, a mentőállomás étkezőjébe éppen betérő másik mentős. Nem tudunk vele vitatkozni.

