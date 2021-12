Az egri patikus szerint jó lehet a gyógyszertári oltás, de megvalósítása még kérdéses

Újra kötelező a maszk viselése a zárt terekben. Egri patikust kérdeztünk arról, hogy alakul a forgalom, újra sokan keresik-e a megelőzéshez szükséges eszközöket. Arról is érdeklődtünk, elképzelhetőnek tartja-e, hogy a gyógyszertárakban is megkaphatják majd az oltást a páciensek.

– Valóban sokan keresik a teszteket és a maszkokat, de azt nem állíthatjuk, hogy határozottan látszana, előtérbe került az egészségmegőrzés a Covid miatt. A vitaminok, táplálékkiegészítők utáni kereslet ugyanis hagyományosan megnövekszik ősszel, az iskola- és óvodakezdés időszakában. Ez a felső légúti megbetegedések terjedése idején egyébként is jellemző volt – tájékoztatta portálunkat dr. Sebők László, az Alma Patikákhoz tartozó egri Király Gyógyszertár tulajdonosa.

– A Covid előtti időszakhoz képest inkább a vitaminok típusában van változás. A nagyobb dózisú C- és D-vitaminokat keresik főként, de a multivitaminokat is. Egyes típusokból hiány van egyébként, ezt nehezen fogadják el a vásárlók. A keresletnövekedésben tehát nincs kiugrás, és nehéz az időszakosságot kizárni. Nem állíthatom tehát a vásárlási adatok alapján, hogy folyamatos lenne a vitaminok használata mint megelőzés, mióta a világjárvány az életünk része – válaszolta kérdésünkre a patikus.

Elmondta azt is, a teszteket tényleg sokan keresik. Megugrott a kereslet az utóbbi napokban, és előfordul, hogy több napig a nagykereskedők nem tudnak szállítani, holott jó néhány típus elérhető a piacon.

– Nyilván a legtöbben a pillanatnyi fertőzöttségük tényének kizárására keresik ezeket. Kétfajtája van, az egyik nyálmintával, a másik orrból vett mintával működik. Az első talán népszerűbb, ám ha az épp nem elérhető, akkor a betegek megveszik az utóbbi típusokat is – mondta.

Kiemelte, hogy az előírások szigorítása előtt már egyre többen keresték a maszkokat.

– Ám, ez is nehezen mérhető. Úgy gondolom, hogy az előző időszakokban jó néhányan tartalékoltak belőle otthon. Viszont látható, hogy többen használják. Fertőtlenítőszerek tekintetében tavaly volt kiugró a kereslet, ez már idén tavasszal sem volt annyira jellemző. Valószínűleg annak is köszönhető, hogy korábban nem voltak felkészülve a gyártók és a forgalmazók. Most azonban már bárhol kaphatóak például kézfertőtlenítő szerek, rengeteg típusban, és nincs tömeges felvásárlás. Egyébként hiányok eddig is voltak, de sokkal több termék kerül fel mostanában a napi hiánycikkek listájára. Sajnos van olyan, aminek már a helyettesítője is hiánycikk. Természetesen most jobban odafigyelünk a Covidhoz kapcsolódó készítményekre, eszközökre – részletezte.