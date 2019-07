Az egri szakértő elárulta melyik póktól meneküljön, ha meglátja a gyümölcsök között

A Heves megyei szupermarketben talált mérgespók apropóján Kónya Dániel szakértőt kérdeztük, mire érdemes figyelni egy hasonló találkozás során.

Mint arról korábban már beszámoltunk, egy Heves megyei család veszélyes pókokra lett figyelmes, miután elővették a szupermarketben vásárolt banánt. A szerencsétlenül is végződhető eset kapcsán utánajártunk, megyénkben előfordult-e hasonló eset, illetve mire érdemes figyelni, ha ilyen helyzettel találkozunk.

Kónya Dániel egri egzotikusállat-tartót arról kérdeztünk, találkozott-e már a veszélyes pókokkal. – Televízióban, illetve internetes felületen, Facebook-csoportokban nemegyszer olvastam már az ijesztő találkozásokról, személyesen azonban még nem volt szerencsém a pókfajhoz, de ha előfordulna, mindenképp utánajárnék a témában jártas csoportokban, mint például az „Állathatározó” vagy a „Rovarok, pókok”.

– Legtöbbször a Szongáriai cselőpók (Lycosa singoriensis), a farkaspókfélék (Lycosidae), illetve a hazai kígyóinkkal való találkozás miatt keresnek meg, de volt, aki nyaralásból küldött képet, milyen állatot látott. Aki esetleg talál ilyen pókokat, vagy sok apró pókot, kokont (fehér, hálós labda, amiben a fejlődő pókok vannak) ne ijedjen meg tőlük, ezek az állatok nem bántanak, csak ha piszkáljuk őket, de általában menekülőre fogják. Mindenképpen ajánlatos viszont utánajárjunk milyen állatot találtunk, mivel a megnövekedett import-export miatt bármilyen pók bekerülhet hazánkba – részletezte Kónya Dániel.

– Érdekességként kiemelném, hogy egy Angliában élő hölgy egy élelmiszerlánc internetes oldalán vásárolt egy fürt banánt, ami érkezett mellé a hétvégi bevásárlás részeként, egy pók volt, ami Dél-Amerikában honos, a Brazil vándorpók (Phoneutria nigriventer). Ennek kapcsán megvan az esély rá, hogy egy nap mi is szembe találkozunk vele. Amennyiben ez megtörténne jobb menekülőre fogni, mivel ez a pók, ha veszélyben érzi magát azonnal mar. Méltóképpen tartozik a leghalálosabb fajok közé, mivel a „Phoneutria” is azt jelenti görögül, hogy gyilkos. Azonnal orvosi segítségre van szüksége annak, akit egy ilyen veszedelmes vándorpók megmar – fogalmazott az egzotikusállat-tartó.

– Legelőször Brazíliában fedezték fel, azonban Dél- és Közép-Amerikában is találkozhatunk vele. A vándorpók az erdők aljnövényzetét kedveli a legjobban, ez a fő tartózkodási helye. A legtöbbször mégis a házakban keres menedéket, illetve a lábbelikben, autókban, dobozokban vagy akár farakásokban is elrejtőzik. A Brazil vándorpók hálót nem sző, ahogy a nevében is benne van, folyamatosan vándorol a zsákmánya után és vadászó életmódot folytat. Legjellemzőbb külső tulajdonsága a halálos csápokon lévő kékes szőrzet. A banánpók másik védjegye a támadópóz, amit akkor vesz fel, mikor megfélemlíteni szeretné ellenségét, áldozatát, illetve ha valamitől megijed. Félelmetes a megjelenése, a kifejlett példányok lábai akár a 10-12 centimétert is elérhetik. Marásának mérge két órán belül végez áldozatával, emberek esetében pedig nagyon erős fájdalom lép fel – fejtette ki Kónya Dániel.

Érdekesség A pók harapását a férfiak esetében akár órákig tartó kellemetlen erekció is kísérheti, mivel a vándorpók mérge növeli a vér áramlását. Ennek kapcsán a kutatók a közel jövőben felhasználhatják mérgét az impotencia kezelésére is.

Kezdőképünk illusztráció Fotó: Shutterstock