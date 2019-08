Az egri vár elzárt területén tehettek sétát az érdeklődők

Nem mindennapi élményben lehetett részük azoknak, akik részt vettek kedden az Egri Lokálpatrióta Egylet által szervezett nyári sétán, az egri várban.

Buzás Gergely régész, művészettörténész mutatta be a megjelenteknek a Zászlódombon az elmúlt hónapban végzett régészeti feltárás eredményeit, de szólt a déli kapunál végzett munkálatokról is, és a Varkoch-kapunál várható feltárásról is.

A sétán mintegy harminc érdeklődő vett részt, akik a látogatók által elzárt, a régészek által feltárt területekre is bemehettek. Közvetlen közelről megnézhették, mit rejtegetett az ágyúdomb, valamint a Déli kapu mellett feltárt terület, és az említett helyszíneken tervezett, jövőbeli munkálatokról is tájékozódhattak.