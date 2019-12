Az egrieket is megmozgatta Czanik Balázs, a capoeira aerobik megalkotója

Óriási országos ­sikere van Czanik Balázs ­Mozdulj rá! programjának. A capoeira aerobik megalkotója az év elején indította el rendezvénysorozatát, mellyel Egerbe is ellátogatott. Az itt tartott edzése előtt beszélgettünk az ­ismert sportolóval.

Ezt ne hagyja ki! Legyenek gazdagok az új évben! Legjobb lencsés ételek egy helyen

– Hogyan kezdődött a munkássága, mindig is aerobikedző szeretett volna lenni?

– A mozgás gyermekkorom óta az életem szerves részét képezi. Fociztam, táncoltam, számos küzdősportban kipróbáltam magam, míg végül az aerobik felé vezetett az utam, mert nagyon tetszett, hogy az lényegében a sport és a tánc ötvözete. Közel két évtizede tartottam az első aerobikórámat. Az első pillanattól sokan és szívesen jártak hozzám.

– Nem sokkal később egy kevésbé ismert mozgásformát kezdett népszerűsíteni, egy igazi újdonságot…

– Igen, időközben megismerkedtem a brazil küzdősporttal, a capoeirával, és megfogalmazódott bennem egy új mozgásforma, a capoeira aerobik ötlete. A gondolatot tett követte, s a világon egyedüliként kidolgoztam és létrehoztam capoeira aerobikot. Szerencsére az emberek hamar megkedvelték, s immár elmondhatom, hogy nemcsak a fővárosban, hanem országszerte, sőt több ­külföldi országban is egyre többen hódolnak ennek a különleges mozgásformának.

– Kiknek ajánlaná leginkább ezt a sportot?

– A súlyfelesleg és az ahhoz kapcsolódó egészségügyi problémák népbetegségnek számítanak, ezért rengeteg embernek van szüksége arra, hogy a hatékonyabb mozgásban és az egészséges táplálkozásban valamiféle útmutatást kapjon. Az általam fejlesztett capoeira aerobik nemcsak változatos és élvezetes mozgásforma, hanem rendkívül hatásos, ha valaki fogyni szeretne vagy fittebbé akar válni. Kimondottan javasolt ülőmunkát végzőknek is, hiszen ők általában gerinc- és derékproblémákkal küzdenek. A capoeira aerobik megerősíti a gerinc és a derék körüli izmokat, ezért számukra ez a fajta mozgás roppant hatékony.

– A hétköznapjai is edzésekkel, mozgással telnek?

– Igen, és az ezzel kapcsolatos dolgokkal. Az edzéseken és az országos mozgásprogramon túl személyi edzőként egyéni étrendet állítok össze azoknak, akiknek arra van szükségük. A napjaim a mozgás és a helyes táplálkozás körül forognak. Több DVD-m is jelent már meg és van saját fitneszétrendem is, amely országosan rendelhető, valamint egészséges fogásokat tartalmazó receptkönyvek kiadásával is foglalkozom.

– Mi tart az eddig elért legnagyobb sikerének?

– Folyamatosan fejlesztem magam. Az aerobikedzői, a személyi edzői és a testépítő edzői mellett még sportszervező menedzsment végzettséget is szereztem. Jelenleg két fitneszoktatási intézmény tanára vagyok, valamint a 260 személyes capoeira aerobik edzői csapatom oktatását és továbbképzését is végzem az országhatárokon belül és azon túl. Számomra nagyon fontos, hogy a rendszeres sportot mindenkivel megszerettessük. Ezen dolgozom immáron két évtizede. Emellett a hetente tartott aerobikórák jó célt is szolgálnak, mert bár a program ingyenes, minden résztvevőnek lehetősége van adományoznia játékokat, tartós élelmiszert, használati cikkeket, amelyekkel időről időre nehéz helyzetben lévő családokat támogatunk.