Az egyetemistáknál is jobbak protokollban a Bajzás diákok

Országosan is ritkaságnak számít, hogy egy középiskola protokollcsapatot „működtet”. A Bajzában ez már évek óta gyakorlat, s diákjaik a felsőfokú intézmények hallgatói között is helytállnak.

Fekete Gábor protokollszakértő 2014-ben kereste meg ötletével a Bajza József Gimnázium vezetését: tanórán kívüli foglalkozások keretében szívesen oktatna protokollt az intézményben. A középiskolában kedvezően viszonyultak az ötlethez; azóta évről évre hatfős csoportok alakulnak, amelyek folyamatosan bizonyítják, hogy érdemes ezzel a tevékenységgel foglalkozni. Mégpedig nem is akármilyen eredményekkel, hiszen a bajzás diákok az elmúlt időszakban az egyetemista és a főiskolás hallgatók számára szervezett megmérettetéseken is helytállnak.

– Amikor a versenyek szervezőit megkerestem, hogy középiskolaként mi is örömmel beneveznénk, először afelől érdeklődtek, hogy mit tanulunk. Miután tájékoztattam őket, örömmel fogadtak – mondta Fekete Gábor. – Az elmúlt években helytálltunk a nemzetközi protokoll terén, a közelmúltban pedig az először megrendezett diplomáciai protokollban is. A napokban Gödöllőn úttörő jelleggel diplomácia- és protokollversenyt rendezett a Nemzetközi Protokoll Szakemberek Szervezete és a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara. A meghívásos szakmai versenyen tizenegy csapatnak csaknem négy órán keresztül kellett összemérnie tudását. A versenyzőknek szóban, írásban és szituációs gyakorlatokban is számot kellett adniuk felkészültségükről. A feladatok érintették a diplomácia területét, a nemzetközi és az állami protokollt, az egyházi ismereteket, a gasztronómiát, valamint a katonai és a sportdiplomáciai elvárásokat is.

A Bajza csapata – Tuza Tamara, Oláh Tamara, Cserháti Kata, Urbán Ivett, Laskai Fanni, Domoszlai Ákos, felkészítőjük Fekete Gábor – hat egyetemet maga mögé utasítva ötödik helyezett lett. A fiatalok a szervezőktől különdíjat is kaptak diplomáciai ismereteikért, így háromnapos külföldi programon is részt vehetnek majd.

