Az egykori egri zeneiskolás az idei Bartók Világverseny résztvevői között

Párizsi és bordeaux-i fellépései között értük el Szokolay Ádám Zsoltot, aki ezekben a hetekben az ifjú zongoristák budapesti Bartók Világversenyére készül.

Harmincnyolc ifjú zongorista jutott be első körben az idei Bartók Világversenyre, melynek fordulói szeptember 9-én kezdődnek a fővárosi Zeneakadémián. A mezőny igen erősnek tűnik, ugyanis minden kontinensről érkeznek pályázók, a legtöbben Európából és Ázsiából, köztük olyanok, akik korábban már különböző versenyeket nyertek. A 32 éven aluli résztvevőknek egy megadott Bartók-szvit részletének és egy szabadon választott Liszt-etűdnek a videófelvételét kellett beküldeniük a válogató fordulóra.

A sikerrel bemutatkozó pályázók között van az egri zeneiskola egykori növendéke, a most 23 éves Szokolay Ádám Zsolt is, aki éppen Franciaországban koncertezett, amikor a világversenyre való felkészüléséről kérdeztük. – Az előselejtezőre Bartók Op. 14. szvitjének egy tételéből kellett elkészítenem a felvételt. Ezzel a művel jó pár évvel ezelőtt foglalkoztam először, amikor még a Zeneakadémia előkészítő tagozatán tanultam. Akkori tanáraimmal, Keveházi Gyöngyivel és Várjon Dénessel sokat dolgoztam rajta. Aztán pár évet pihent a darab, most a verseny alkalmából vettem elő újból. Bartók egyik kedvenc saját szerzeménye volt ez, a zongorára való komponálás újfajta módszerével ennél élt először – válaszolta Ádám, aki a szabadon választott etűdről elmondta: az Ab irato című Liszt-etűd ritkán játszott darab, így kevesen ismerik. Nagyon összetett szerzemény, rendkívül sokféle technikai problémát kell megoldani a tökéletes megszólaltatásához. Az utóbbi években sokat játszotta Liszt kevésbé ismert műveit, így esett a választása erre a darabra.

– Az első élő fordulóra, vagyis az elődöntőre már egy kicsit más anyaggal készülök. A megadott időkeret miatt rövidebb darabokat kerestem: Bartók Szonatináját, ­Allegro Barbaróját, illetve Liszt Ferenc Erdőzsongás című etűdjét játszom majd el – folytatta Ádám.

Mint a továbbiakban elmondta, az ilyen kaliberű versenyre való felkészülés rengeteg munkával jár, mivel konkrét repertoárral kell rajthoz állni: Bartók számos művével, klasszikus szonátával, Liszt-etűddel, a romantika és a századforduló darabjaival, kortárs művel, illetve zongoraversennyel. Ez utóbbi számára Bartók 1. zongoraversenye lesz, amit már régen szeretne zenekarral eljátszani.

Ez a rangos eseményre való felkészülés olyan időszakban zajlik, amikor az ifjú zongoristának a tanulmányaira és a különböző hangversenyekre is koncentrálnia kell.

– Szerencsére a verseny anyagából több darabot ki tudok próbálni a rajtig sorra kerülő koncerteken. A tanulás is egyértelműen a felkészülést segíti, miután minden héten bemutatok egy-egy darabot weimari tanáromnak, Grigory Gruzmannak. Emellett ebben a hónapban egy nagyszerű mesterkurzuson vehettem részt, ahol korunk egyik legőszintébb zenésze, Rados Ferenc óráin rengeteget ­tanultam.

Ami a világverseny tétjét illeti, Ádám is a lehető legjobb helyezésre törekszik, miután abból adódóan újabb és újabb koncertmeghívások születhetnek, amelyek évekig tartó szereplési lehetőséget jelentenek a világ kiemelkedő hangversenytermeiben.

Természetesen nem maradhatott el a kérdés, miszerint mindezek mellett lesz-e ideje és energiája arra, hogy szűkebb hazájában is pódiumra lépjen. – Eger nagyon közel áll a szívemhez, miután ott töltöttem gyermekkorom nagy részét, ott nőttem fel, s kezdtem zenét tanulni. Mindig örömmel megyek haza oda, s így lesz ez a jövőben is, hiszen még sokszor szeretnék ott koncertet adni.