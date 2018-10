Az élet iskolája az árnyas lombok között

Az erdőben, árnyas fák közt, az ifjúsági tábor területén kezdték meg az idei tanévet azok a magántanulók, akik szeptembertől a Jövő Oktatásáért Alapítvány iskoláját választották.

Reggel kilenc órakor kezdődik a tanítás, ám sem becsengetés, sem hagyományos órarend nem jelzi, hogy itt most iskolában vannak a gyerekek. A kötetlen órák közt a szünetek is feleslegesek és házi feladatok sincsenek. Teher nélkül, stresszmentesen telnek a diákok mindennapjai. A gyerekek mosolyogva, játékosan végzik a feladatokat, mert azok bizony vannak. Ám, Szabó Andrea és Fodorné Galvács Andrea, a két pedagógus úgy foglalkozik a tanulókkal, hogy a kicsik észre sem veszik, mennyi fontos információt és tudást szívnak magukba.

– Jelenleg négy gyermekkel foglalkozunk. Két negyedik osztályos jár hozzánk, egy kisdiákunk most elsős és van egy harmadikos tanulónk is – kezdi Szabó Andi tanár néni, aki maga is négygyermekes édesanya és két unoka boldog nagymamája. Tíz éve foglalkozik tanítással, pszichológiát is tanult, és örömmel vállalta a felkérést, hiszen maga is úgy gondolja, ez a fajta tanítás a legjobb, amelyet egy gyermek kaphat.

– Úgy alakítottuk ki a szabályokat, hogy azok a gyerekeknek biztonságot és nem kötöttséget adnak. Tegeznek bennünket, de maximális a tisztelet egymás felé. Nincsenek kötelező dolgok, nem szoronganak, bátran kérdezhetnek. Az egész tanítás egy interaktív folyamat, ha látjuk, hogy elfáradtak, kimegyünk az erdőbe sétálni, de gyakran járunk jó időben a patakhoz és naponta relaxálunk is – meséli a tanárnő.

A teremben több asztal sorakozik, az egyiken ott hevernek a matracok, a másikon dobozokban játékok, a harmadikon papírok, könyvek, nyomtatott feladatok, rajzeszközök. Kiderül az is, a tábor ebédlője átmeneti szállás csupán, hamarosan az Üdülősor utcai ingatlanban kap helyet a kis iskola. Fodorné Galvács Andrea, a másik tanárnő gyógypedagógiai asszisztens. Azt mondja, a tanítási programjuk kicsit hasonlít a Montessori-módszerhez, de nem követik egyik felkapott alternatív pedagógiai irányzatot sem.

– Hét éven keresztül foglalkoztam sérült gyerekekkel, ott alkalmaztuk ezt a szemléletet – mondja. Hozzáteszi, fontos a gyerekbarát környezet és a bizalom kiépítése a gyerekekkel. A vegyes korosztályú csoportban épp számolnak. Regő negyedikes, Erik elsős, mégsem okoz gondot a feladat. Persze sokat segít Bendegúz, a plüssmedve, mert mint megtudom, a játék maci számokat gyűjt… A gyerekek körbe állnak, a tanár néni pedig feltesz egy kérdést, mindenki a saját korcsoportjának megfelelő nehézségűt kap, a helyes válaszadóknak pedig jár a maci és mellé egy nagy dicséret is. Legókkal és autókkal folytatódik a számolás, majd következik a memóriajáték. A pedagógusok úgy vélik, minden gyermekben van valami különleges, egyedi, és itt igyekeznek is ezt kihozni a fiatalokból, hiszen mint mondják, elsősorban az életre nevelik őket, nem a lexikális tudásukat gyarapítják.

Novák Edit a megálmodó Novák Edit meséli: a csoport szeptemberben indult, ám az ötlet már évekkel korábban megfogalmazódott. –Tíz éve élünk a településen, az egyetem után költöztünk ide, mert mindketten imádjuk a Mátrát. Két gyermekünk született és tulajdonképpen a helyi óvodát szerettük volna valamilyen formában folytatni. A mai iskolarendszer helyett egy másik alternatívát kerestünk – teszi hozzá a fiatal anyuka, akinek töretlen lelkesedése meghozta az eredményt. Alapítványt hoztak létre, mert úgy gondolták, hiánypótló e lehetőség, hisz a megyében tudomása szerint csak Egerben működik hasonló csoport. A mátrafüredi magántanulókhoz bármikor csatlakozhatnak általánosiskolás-korú gyermekek, kérésre az iskola magántanulói státuszt adhat, ami azt jelenti, hogy bizonyos időszakonként ugyan vizsgázniuk kell a nebulóknak, ám idejük nagy részét a természetben töltik, és a pedagógusok igyekeznek számukra élményekkel teli gyerekkort biztosítani.