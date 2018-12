Az elhivatott védőnő, mindenki anyukája

Község Közszolgálatáért díjat adományozott decemberben a települési önkormányzat képviselő-­testülete Orbán Károlyné Rozikának, a község védőnőjének. Az indoklás szerint a legnagyobb alázattal, odaadással és szakmai tudással végzi a felelősségteljes munkáját.

Orbán Károlyné 1980. augusztus elsejétől kezdett el dolgozni Átányban védőnőként.

– A településért, annak lakosaiért való elkötelezettsége, embersége, magatartása és eddigi tevékenysége példaértékű mindannyiunk számára. A közel 40 esztendős munkássága alatt folyamatosan képezte magát, gyarapítva a tudását, hogy a község gondozottjait minél alaposabban, egyre nagyobb figyelemmel és pontossággal tudja ellátni – tájékoztatta a Heolt az elismerés hátteréről Jámbor Dénes alpolgármester.

Orbán Károlyné Rozika kérdésünkre mindenekelőtt elmondta, hogy ez az első munkahelye, s reméli, hogy az utolsó is.

– Mindig is szerettem a gyerekeket, a róluk való gondoskodást – emlékezett vissza. – Egészségügyet tanultam a hatvani Bajza József Gimnázium és Szakközépiskolában, ahol a szakoktatóm volt Fábiánné Marianna, aki védőnőként végzett. Ő szerettette meg velem ezt a szakmát. Ezt követően, 1977-ben a szegedi egészségügyi főiskolára jártam, ahol 1980 júniusában okleveles védőnő képesítést szereztem.

Kérdésünkre arról is beszélt, hogy nagyon fontos számára az elhivatottság, hiszen ezt a munkát csak úgy lehet lelkiismeretesen, eredményesen elvégezni. Ugyanakkor elengedhetetlen számára a szakmai összefogás, egyszersmind a családja támogatása, hiszen ezek nélkül nem lehet eredményes védőnői munkát végezni.

– Sokszor előfordul, hogy este is felhívnak, valamint munkaidő után is megkereshetnek a problémájukkal az emberek. Gyakran hétvégéken is dolgozom, de nagyon megszerettem ezt a szakmát, így hát szívesen segítek mindenkinek – jelentette ki.

Rozika hangsúlyozta, már rutinszerűen megy neki a ez a munka, csupán annyi a nehézség, hogy egyedüli védőnőként a településen bizony meglehetősen sok gondozottja van.

– Jelenleg a területemen négyszázötven emberről gondoskodom – fogalmazott a védőnő. – Ebbe az óvoda kis lakói, az alapítványi iskola és az általános iskolák tanulói is egyaránt beletartoznak. Számomra mindegyik egyforma, nálam nincs különbség gondozott és gondozott között. Ugyanúgy eljárok mindenkihez, s egyformán ellátom őket tanácsokkal.

A kétgyermekes Rozika egyébként régebbi ápoltjai­val is tartja a kapcsolatot, ezáltal igen nagy a családja. Zárógondolatként elmondta, hogy amikor a negyvenedik évfordulója lesz, akkor összeszámolja majd, hány gyermek született a keze alatt.

Területi védőnőként dolgozik Feladata gondozni a nőket, a várandós és gyermekágyas anyákat, a gyermekeket hatéves korukig, a tanköteles

fiatalokat. Hozzátartoznak a területen élő gondozottak, s az iskolák is. Fontosnak tartja a családlátogatást, hiszen így nemcsak a gyermekekkel kerül kapcsolatba, hanem a család minden tagjával is. Önálló védőnői tanácsadáson is kapcsolatba kerül a lakosokkal, közvetlenül beszélik meg a problémákat. Mindig személyre szabott tanácsot ad, úgy véli, a védőnői gondozás kulcsa a családlátogatás.

