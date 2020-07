Az elkóborolt, elszökött kedvencek sokszor nyomtalanul tűnnek el

Őznász idején könnyen előfordul, hogy vadat üt az autós. Kérdés azonban az is, milyen sors vár a kiszökött, elkóborolt kutyára, macskára, ha elgázolják. A szakemberektől kapott válasz szerint, ha nem a gazdája fedezi fel a tetemet, nem sok esély van arra, hogy a kedvencet „azonosítsák”.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő utak kivételével az állati tetemek elszállítása a megyeszékhely közterületeiről a városgondozás tulajdonában lévő Eger és Körzete Hulladékkezelő és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. feladatkörébe tartozik – tudtuk meg.

A Városgondozás Eger ügyvezetője, Juhász Géza elmondta: az esetekről több csatornán szereznek tudomást. A cégükhöz lakossági vagy hatósági bejelentés érkezhet telefonon, illetve elektronikus levélben. Megkereshetik az információkkal az Eger és Körzete Hulladékkezelő Kft.-t is. Arra is van mód, hogy a város önkormányzatát értesítsék a polgárok vagy valamelyik hatóság. A városgondozás munkatársai is informálnak arról, ha közterületen elhullott állati tetemet látnak, közölte.

Megkérdeztük, hogy mennyi idő áll rendelkezésre a tetem eltávolítására az előírások szerint. Juhász Géza válasza szerint a tevékenységet szabályozó önkormányzati szerződés nem tartalmaz határidőt.

– Természetesen a kapacitásunkat, valamint a tetem elhelyezkedését – például pataknál, csatornánál – figyelembe véve a legrövidebb időn belül elszállítjuk az elhullott állatot. Esetlegesen hatóságot vagy egyéb szervezetet is bevonunk – hangsúlyozta az ügyvezető. Közölte: az elszállított tetemeket az önkormányzat tulajdonában lévő, de a hulladékkezelő társaság által üzemeltetett Baktai úti átrakótelepre szállítják. Ott hűtőkamrában tárolják, majd az ATEV Zrt. szállítja el a végleges megsemmisítő­helyre. Ez alól kivétel lehet, ha esetleg fertőzés-, illetve veszettséggyanús a négylábú. Ezekben az esetekben a járási hivatal szakosztályára szállítják a tetemet bevizsgálásra.

Arra a kérdésünkre, hogy amennyiben láthatóan volt gazdája mondjuk az ebnek, például nyakörve, bilétája, akkor van-e különleges teendője a begyűjtőknek, a cégvezető azt válaszolta, hogy nincs. Kivételt képez ez alól, ha feltételezhető, hogy a háziállat bántalmazás miatt pusztult el. Ilyen esetben rendszerint hatósági intézkedés történik, és külső segítséggel a csip­olvasást elvégeztetik, mert a cégnek nincs erre eszköze. A hulladékkezelő e tevékenység költségeit az önkormányzat működési célú támogatásából fizeti.

Más elbírálás alá esik, ha vadat gázolnak el közúton. Ellentétben a házi kedvencek elütésével, ha például szarvassal vagy vaddisznóval ütközik gépjármű, az közúti balesetnek minősül. Rendőrségi adatok szerint a vadgázolások 70 százaléka őzzel való ütközést jelent, e nyári hónapokban különösen e vadak felbukkanásától lehet tartani. Kovács János István, az Országos Magyar Vadászkamara Heves megyei szervezetének titkára szerint akár nappal is bármikor az útra juthatnak az őzek, és nem csak a vadveszéllyel jelzett szakaszokon tűnhetnek fel. Erdőszéli, bokros, cserjés területen váratlanul futnak az úttestre.