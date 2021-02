Az elnéptelenedéssel szállt harcba az egerszóláti polgármester

A település évtizedes problémája oldódhat meg hamarosan. Verebélyi György polgármester most további terveit is megosztotta portálunkkal.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Egerszóláton a településvezetés komolyan veszi a helyiek igényeit. A sok egerszóláti életét megkeserítő árvizek végére tehet pontot idén az önkormányzat az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Egri Szakaszmérnökségének közreműködésével. A polgármester ugyanakkor nem csak a panaszt, de az igényeket is meghallgatja.

– Tizennégy új telket jelöltünk ki a Magyar falu programnak köszönhetően a településen, amelyek megvásárolhatóak és beépíthetőek – mondta Verebélyi György polgármester. – A telkek kialakítására célzott pályázaton tizenöt millió forintot nyertünk, ebből elkészítettük a közműterveket, amelyekre már elfogadható ajánlatokat is kaptunk. A makadám út elkészülte után az elektromos hálózat kiépítése is megkezdődik a Tarnaszentmária felé vezető utolsó utcában – tette hozzá. Szeretné, ha idén lezajlana a közművesítés folyamata, s a második negyedév végén már megkezdhetnék az értékesítést.

A helybéliek korábbi jelzése alapján is nagy szükség van a telkekre, jó néhánynak már tulajdonos jelöltje is van, s ahol a közművesítés már megoldható volt a Tarnai útról, azok igen hamar gazdára is találtak. Nagy az érdeklődés.

– Nem igazán van már eladó ház a faluban, kell az építési telek. Büszkék vagyunk arra, hogy közbiztonság a megye legjobbjai között van, s egyre népszerűbbek vagyunk, ezt szeretnénk tovább erősíteni ezzel a kezdeményezéssel is. A panorámás és közművesített telkek mérete 800 és 1700 négyzetméter között mozog majd, és semmiképp nem akarjuk drágán adni azokat. Szeretnénk, ha minél több kisgyermekes család költözne Egerszólátra, hogy megállítsuk az elnéptelenedés folyamatát és fiatalítsuk a települést. A pályázatokkal és terveinkkel is ezt célozzuk. Tulajdonképpen kormányzati törekvéshez, a Családi Otthonteremtési Programjához is szeretnénk ezzel csatlakozni. Látjuk, hogy milyen lendületet kap, és rengeteg a lehetőség benne – húzta alá Verebélyi György.