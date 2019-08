Az elnök szerint eredményes ciklust zár Heves megye, s még most jön lendületbe

Településeink mérföldkőhöz érkeztek, közeledik a megmérettetés, amikor a szavazók mérlegre teszik az elmúlt évek munkáját. Van mire büszkének lenni, ha végigtekintünk a településeinken. Ipari és gazdasági szempontból is sokat fejlődött a megye az elmúlt öt évben. Termékeny ciklust zárunk, és még csak most jövünk lendületbe – nyilatkozta a közelgő önkormányzati választásokra célozva Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke.

– Más képet fest ma a térségünk, mint a korábbi években?

– Régebben talán azt mondhattuk, hogy Heves megye nem az ország „napos oldalán” fekszik, ma azonban ez az előítélet már nem állja meg a helyét. A munkanélküliségről lassan kijelenthetjük, hogy gyakorlatilag megszűnt, hiszen akinek van végzettsége, és szeretne is dolgozni, az talál állást. Sőt, bizonyos területeken már munkaerőhiányról is beszélhetünk. Több ezer munkahely létesült az elmúlt öt esztendőben, köszönhetően az új beruházásoknak és a már régebben működő, de bővülő cégeknek. A gazdasági mutatók javulnak, megyénk dinamikusan fejlődő térség lett.

– Mondhatjuk, hogy hazánk északi régiója „kétarcú”, hiszen vannak hátrányos helyzetű települések is.

– Akadnak természetesen területi egyenetlenségek, ezt látjuk, ha a számok mögé nézünk, s ezek csökkentése a jövő nagy feladata. Nem érdemes „számháborúba” belemenni. Tény ugyanakkor, hogy csak a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) révén mintegy 45 milliárd forint jut a településeinkre, s akkor a megyeszékhelyet nem is számoltuk bele. Fontosak a Modern Városok Programjának forrásai is, sok kistelepülésnek pedig a Magyar Falvak Program nyújt segítséget. Utóbbiból olyan kicsinek tűnő, de fontos fejlesztések is megvalósíthatók, mint például az orvosi rendelő korszerűsítése, az önkormányzati hivatal épületének felújítása vagy a belterületi utak javítása. Mindezek hozzájárulnak, hogy a vidék élhetőbb és versenyképesebb legyen. A települési vezetőkön múlik, hogy a kínálkozó forrásokat bölcsen használják fel.

– Mit tehetnek azért, hogy a falvakból ne vándoroljanak el a fiatalok, s a falvak ne néptelenedjenek, illetve öregedjenek el?

– Fontos, jövőt építő beruházások indulnak a következő években. Több mint 4 milliárd forintot költhetünk arra például, hogy új bölcsődéket építsünk, illetve a régieket kibővítsük. Erre azért is vagyok különösen büszke, mert illeszkedik a Heves megyei családvédelmi akciótervhez. Ha azt látjuk, hogy ennyi munkahely valósul meg, és ezt megtámogatja a kormány bőkezű családtámogató politikája, akkor méltán bizakodhatunk. Szeretnénk elérni, hogy egy fiatal párnak megérje egy Heves megyei kistelepülésen letelepedni, mert megtalálja a számítását, és kényelmesen élhet. Ehhez persze az kell, hogy a közelben találjon munkahelyet, s elérhető legyen az iskola, az óvoda, sőt a bölcsőde is. Az intézményfejlesztések mellett ezt segíti a falusi csok is.

– A családvédelmi akciótervnek országosan is az első megyei változata jött létre Hevesben. Miként erősíti ez a támogatás kormányzati eszközeit?

– Ez jelenleg egy egyedülálló program, melyben a megye önkormányzata deklarálja, hogy a kormánnyal együtt elkötelezi magát a családok mellett. Elképzelhető, hogy a jövőben csatlakoznak hozzá más megyék is. Összegyűjtjük például a helyi önkormányzatoknál azokat a jó gyakorlatokat, melyek máshol is beválhatnak. Családokért díjról döntöttünk, a településeket bölcsődeépítésre buzdítjuk. Készül egy szolgáltatási térkép, melyen feltüntetjük, hogy a háziorvostól a védőnőn át az egyéb segítőkig kikhez fordulhatnak a családok. Fontos, hogy a gyermekvállalás értékét elismerjük a megyénkben, és támogassuk a családokat minden eszközünkkel. Azt szeretnénk üzenni, hogy a gyermek nem anyagi teher, hanem ajándék – összegezte a közgyűlési elnök, aki maga is nagycsaládos, hiszen immár három kisfiú édesapja.