Az elöregedés veszélyezteti a Siroki Alkotótábort

Érdekes módon, amihez az embernek köze van, az felveszi jellemvonásait: korszakai lesznek, létrejön, kiteljesedik, majd lassan hanyatlásnak indul. Az idén 30. alkalommal megrendezett Siroki Alkotótábor hűen tükrözi ezen vonásokat.

Harminc év komoly idő, a siroki tábor történetében elérkezett ehhez az évszámhoz. A múltról beszélgettünk Czipóné Balczár Magdolnával, a ma élő két alapítótag egyikével.

– A történet a rendszerváltás idejére nyúlik vissza, mikor az addig Kőszegen megrendezett pedagógus-alkotótábor végső időszakát élte – idézte fel Magdolna, aki akkortájt a Pedagógiai Intézet szaktanácsadójaként járva a megye iskoláit, szoros kapcsolatban volt a rajztanárokkal.

Ez segítette az elhatározásban, hogy létre kellene hozni egy alkotótábort a rajztanároknak. Sirok neve Borics József helyi rajztanár miatt merült fel. Mivel akkor a településen kifejezetten erős volt a művészeti oktatás – a tanár úr aktivitása okán még rajz tagozattal is büszkélkedhettek –, az iskola igen jól fel volt szerelve szükséges eszközökkel. Az első tábor megnyitóján Berta Istvánné, az iskola igazgatója adott fogadást, majd a záráskor az önkormányzat szervezett a későbbiekben rendszeressé váló búcsúestet. Kovács Győző helyi plébános még bele is foglalta a tábort a misébe, áldást kérve az alkotók tevékenységére.

Tíz év fejlődés után a kétezres évek elején megkapták az akkreditációt. A szigorúbb követelményeknek könnyedén meg tudtak felelni, mert Magdolna addig is nagyon precízen vezette az elszámolást. Az ember csak elismeréssel nézi az évenként bekötött anyagokat, pontos költségelszámolással, dokumentációval, fotós emlékekkel. Az akkreditáció életbe lépésével magasabb szintre, s a tábor fénykorába lépett. Az addig inkább ismerősi körből kikerülő érdeklődők az ország távoli részéből is elkezdtek jelentkezni. Van olyan tagjuk, aki az országos képzési jegyzékben olvasott a táborról, és választotta, választja azóta őket minden év júliusában. Magdolna 2010-es nyugdíjba vonulása törést jelentett a tábor életében. Az addigi szervező-koordinátor kiesett, nem volt ki átvegye a stafétát, s az akkreditációt harmadjára már nem újították meg. Ettől függetlenül később is nagy segítségükre volt a helyi vezetés, mely nemcsak a helyszínt, de a megfelelő alkotói körülményeket is biztosította számukra, amit ők évente számos alkotásuk településintézményeinek ajándékozásával háláltak meg.

Bár a tábort eredetileg rajztanároknak indították, a ma élő két alapító tag – Magdolna és Borics József – mellett a legrégebbi rendszeres résztvevő is a külsősök közül került ki.

Az akkreditáció évei alatt még voltak fiatal résztvevők, de később elmaradtak, a tábor is az elöregedés útjára lépett, s mára a „fiatal generációt” az ötvenes éveikben járók képviselik. Az elmaradó utánpótlás, a változó körülmények lassú halálra ítélnék a tábort? Mint kiderül, sajnos már senki sem vállalja fel igazán a tábor megszervezését.

– Minden változik – mondja Magdolna –, huszonöt évig úgy járt Sirokba, mintha családtag lenne, de mára nagyon kicserélődtek az emberek. Ők felkészültek a jövő évre, s míg megengedik, hogy ott legyenek, addig viszik a tábort – fejezi be szomorúan.