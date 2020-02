Az első száz napot értékelte a polgármester

Sajtótájékoztatón számolt be a megyeszékhely polgármestere, Mirkóczki Ádám az önkormányzati választások utáni tevékenységéről.

A városvezető ez alkalommal is kitért azokra az elsősorban pénzügyi anomáliákra, amelyekkel az átadás-átvételt követően szembesült. Konkrétumként említette egyebek között, hogy a megyeszékhely számos nagy értékű ingatlanáról derült ki, hogy azok folyóáron mintegy 1,5 milliárd forint jelzáloghitellel terheltek. Megemlítette továbbá, hogy számos kifizetetlen, összességében több száz milliós tételt is rendezni kellett. Ezek összegét peren kívüli egyezséggel igyekeztek mérsékelni.

A lakossággal való kapcsolatnak is nagy teret szentelt a tájékoztatón a polgármester. Szavai szerint 250-nél több találkozója volt hivatal-, vagy cégvezetőkkel, hivatalnokokkal és más fontos személyekkel. Személyes fogadóóráján 36 egri fordult meg, míg 107 embert alpolgármesterei fogadtak és segítették őket problémájuk megoldásában. Cáfolta, hogy a lakásrendelet megalkotásával el akarnák venni a kórháztól a bérlakásokat. Szerinte azt viszont felül kell vizsgálni, hogy valóban azok kapják-e a kedvezményes bérlakásokat, akik esetében ez indokolt.

A polgármester közölte: a futó projekteket átvették. A Heol kérdésére elmondta: az olyan régóta megoldatlan ügyekben, mint például az autóbuszpályaudvar Barkóczy útról való kiköltöztetése, most is folyamatosan egyeztetnek. Szavai szerint ő a teljes kiköltöztetés híve, de nincs ellene a most napirenden lévő részleges kiköltöztetésnek sem.