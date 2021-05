Az eső ellenére sokan gyermeknapoztak Heves megyében

A varázstorony, táncos mulatság online program is várta a kicsiket.

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ (EKMK) a járvány miatt főként online valósította meg a korábbi években nagy sikerrel futó KisEgér gyermeknapi fesztivált. Ám a névadó vasárnap körbejárta a várost segítőivel, Jancsival és Juliskával. A Dobó téren délelőtt egy táncos műsort is láthattak az érdeklődők. A gyerekek is élvezték a nem mindennapi látványosságot, de nem aratott osztatlan sikert a brazil karneválokat idéző hangulat. A tömeg szélén álldogáló Anita lapunknak elmondta, nem arra számított, hogy a férje jobban szórakozik mint a gyerekeik.

Az önkormányzat jóvoltából pedig vasárnap minden tizenkét év alatti ingyen látogathatott el a Szépasszonyvölgybe a Három Kívánság Kalandparkba valamint a Tűztorony Játszóházba.

A járványügyi korlátozások enyhítésével újra megnyitotta kapuit a Varázstorony is. A látogatók körében méltán népszerű attrakció – amely intézmények kategóriában nemrég az Eger Csillaga címet is elnyerte – számos programmal készült a gyermeknapra. A záporokkal tarkított napon talán azok jártak a legjobban akik beltéri programot választottak csemetéiknek, már délelőtt több tucat kíváncsi tekintet szegeződött az előadóra, de nem volt telt ház.

– A gyerekek még nem túl nagy számban jelentek meg – közölte portálunkkal Vida József a Varázstorony programszervezője. – A játszóház egész napos programot kínált. Valamint három rendhagyó programunk is volt, délelőtt fizika délután egytől kémia tizenöt órától pedig a kettő egyvelege hozza közelebb a tudományokat a kicsikhez. Planetáriumi programunk, a Csillagmesék is három turnusban zajlott. A planetáriumi égbolt alatt az égitestekkel ismerkedhettek látogatóink. A varázsteremben pedig fizikai játszóház szórakoztatta őket, ahol könnyen használható eszközökkel ismerhetnek meg egy-egy törvényszerűséget, itt a gyermekek játszva tanulhatnak. Működik a csillagászati múzeumunk is, ahol a tudományág legfontosabb tárgyi emlékeit láthatták valamint a csillagászok melegedőjével is megismerkedhettek. A teraszon pedig negyvenhárom méteren Eger legmagasabb, körpanorámás pontjáról csodálhatták meg a várost, madártávlatból láthatják ismert épületeinket, tereinket. Fentebb pedig a camera obscura segítsévégel testközelből követhetik a nyüzsgő megyeszékhely pillanatnyi képét. Az utcákon járó embereket egy fehér lap segítségével fel is tudjuk emelni, ezt nagyon szokták élvezni a kicsik – részletezte Vida József. Elmondta azt is, hogy a Varázstorony a továbbiakban a korábban megszokott módon fogadja a gyerekeket.

Vasárnap nem csak a megyeszékhelyen szólt minden róluk. A Gyöngyösi Állatkert is rég volt ennyire zsibongó mint gyermeknapon. Az ünnep alkalmából különleges programokkal is kedveskedtek a kicsiknek.