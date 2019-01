Minden év januárjában zajlik a nemzetközi Vegánuár, azaz vegán január. Az egy hónapos életmódkampány arra biztatja az embereket, hogy legalább rövid időre, akár egy napra térjenek át a hús-, hal-, tejtermék- és tojásmentes táplálkozásra.

Míg a régi időkben jó, ha egy héten egyszer került húsos fogás a családok asztalára, addig ma szinte a napi háromszori étkezés állandó részévé vált a hús. Az ünnepek elteltével talán sokak telítődtek a nehezebb, zsírosabb fogásokkal; ezért is esett januárra a veganizmusra buzdító kampány ideje, amikor jobban eshet a növényi alapanyagokból készített ételek fogyasztása. A kezdeményezés nem titkolt célja felhívni a figyelmet a mindennapi táplálkozás egészségügyi, állat- és környezetvédelmi hatásaira­.

Több évtizedes kutatás mutatta ki, hogy a mediterrán étrend a világon az egyik legegészségesebb alternatíva. Ez elsősorban növényi alapú élelmiszerekben – zöldségekben, gyümölcsökben, teljes kiőrlésű gabonafélékben, hüvelyesekben és olajos magvakban – gazdag. A növényi étrend egy lépcső az egészségesebb életmód felé vezető úton, emellett számos előnnyel jár, az állatjólét előmozdításától kezdve egészen a megnövekedett fenntarthatóságig.

Mint a szervezők fogalmaznak, a saját konyhánkból kitekintve felfedezhetjük, hogy vegán ételekkel többet teszünk a klímaváltozás megállításáért, a környezetszennyezés csökkentéséért, az ivóvízkészlet és az őserdők megóvásáért, valamint nem utolsósorban az állatok jólétéért, mint a bundák bojkottjával, az energiatakarékos izzókkal és csapokkal, autó helyett biciklizéssel, szelektívhulladék-gyűjtéssel és megannyi egyéb móddal együttvéve.

Kis Hajnalka dietetikus lapunknak elmondta, megyénkben is növekvőben van a vegetáriánusok, illetve a vegán étkezést követők száma, főleg a fiatal korosztály körében népszerű.

– Ha valaki a megfelelő tájékozódás nélkül kezd hozzá a hús elhagyásához, akkor annak kellemetlen következményei is lehetnek. Ezek között szerepel a testsúlycsökkenésből adódó kóros soványság, a B12-vitamin hiánya, a vashiányos vérszegénység vagy a zsírban oldódó vitaminok felszívódásának csökkenése. ­Azonban, ha valaki helyesen összeválogatott növényi ételeket fogyaszt, abban az esetben a fogyás egy optimális testsúly eléréséhez vezethet, így csökken a koleszterinszint, a vérnyomás, könnyebben megelőzhetőek a szív- és érrendszeri betegségek. Emellett, bizonyos kutatások kimutatták, hogy cukorbetegség is kevésbé alakulhat ki – árulta el a szakember. Hozzátette, a jó hír az, hogy növényi étrenddel ezek nem csupán nagy eséllyel elkerülhetők, de akár vissza is fordíthatók.

– Sőt, a növényi ételek változatosak, nagyon finomak, és szinte azonnali pozitív hatásai vannak a szervezetre, a hosszú távú előnyei pedig vitathatatlanok – zárta gondolatait Kis Hajnalka.

A vegán étrend a vegetáriánus táplálkozás egyik válfaja, amikor semmilyen állati eredetű táplálék nem alkotja a szervezetbe bevitt ételeket, tehát a hús mellett a tejtermékek, a tojás, sőt, még a méz sem szerepel az étlapon.