Az év legzöldebb hetét töltik az iskolások a Mátra mélyén

Javában tartanak már az Erdei Vándortáborok. Az év legzöldebb hete jelmondattal futó egyhetes program idén is közel telt házzal fut. Kilenc választható útvonaluk közül a mátrai túrát mutattatta be a szervező Országos Erdészeti Egyesület és az Egererdő Zrt.

Kilenc útvonalon ismerkedhetnek a Bakony, Zselic, Zemplén, Börzsöny, Mecsek, Pilis, Vasi-hegyhát, Vértes s természetesen a Mátra természeti kincseivel azok a gyerekek, akik az Erdei Vándortáborokat választják nyári programként, tudtuk meg a szervezőktől. A turnusok kétnaponta indulnak augusztus huszadikáig, a hét nap során minden állomáson két éjszakát töltenek a résztvevők, biztosítva azt, hogy legyen idejük felfedezni a gondosan kiválasztott helyszíneket. A kirándulások mellett szórakoztató oktatóprogramokat szerveznek nekik a pihenőnapokra.

A mátrai útvonal három év után éppen most újult meg. Az első nap a Tar és Fenyvespuszta közti, alig több mint öt kilométeres távot teszik meg a kirándulók. A másodikon pedig körtúra várja a gyerekeket, majd a következő délelőtt indulnak Galyatetőre. Hozzájuk csatlakozott újságírócsapatunk a szervezők idegenvezetésével. Itt emelkedik az impozáns Galya Turista Centrum, amely a Téry Ödön-programon keresztül újulhatott meg 2015-ben. Az egykori munkásszálló mára passzívházként, zöldenergiával üzemel, és várja a turistákat teljes körű szolgáltatásokkal.

– Az épület az autentikusan, turistajelzésekkel megkülönböztetett privát szobákon túl, egy különleges szálláshelynek is otthont ad. A dormitóriumok a megfáradt turistáknak kínálnak lehetőséget rövid időre megpihenni. Itt fut az országos kéktúra útvonala, zarándokutak is vannak a közelben, de osztálykirándulók is kedvelik. A négyágyanként leválasztott, modern hálókörletek mindennel fel vannak szerelve. Öröm látni, hogy egy-egy itt megszálló, külön csoport egy nap elteltével már ismerősként üdvözli egymást a reggelinél – mondta Balogh Zoltán, a turistacentrum ügyvezető igazgatója.

A létesítmény mellett vert sátrat egy csapat vándortáboros, már második napja. Bejárták már a környéket, megnézhették a Piszkés-tetőn fekvő obszervatóriumot, s megmászták a feléjük magasló kilátót is.

– A programot 2017-ben indítottuk, ez a negyedik nyarunk, s ez itt a mátrai útvonalunk közepe. Alapvetően az általános iskolák felső tagozatát és a középiskolásokat céloztuk meg. Mottónk, hogy ez Az év legzöldebb hete, hiszen hét napot töltenek el itt környezettudatos szemlélettel, minimális ökológiai lábnyomot hagyva, erdészszemmel ismerik meg az erdőket. Erre kiválóan alkalmasak az itteni foglalkozások és az általunk kialakított élményalapú erdőpedagógiai módszerek. Aki így ismeri meg a környezetünket, abban maradandóbb nyomot hagy, mint a tantermi körülmények között kapott elméleti ismeretek, s ezek a fiatalok céljaink szerint a jövőben is sokkal inkább tudnak tenni a természet védelmében. Ez egy államilag támogatott táborozási forma, az egy hét önköltsége nem éri el a harmincezer forintot.

A nomád körülményeket a városi gyerekek is nagyon megszeretik egy-két éjszaka után, teljesen otthonosan érzik magukat mobiltelefon-használat és vezeték nélküli internet nélkül is. Azoknak a gyerekeknek a nevében, akik lemondanak a csomagszállítás lehetőségéről, ősszel egy-egy fát ültetünk – fogalmazott Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára. Hozzátette: nem csupán a tanulókra, hanem közvetve a szülőkre és a pedagógusokra is szemléletformáló hatással van az itt töltött idő.

A kirándulás közben az erdészek munkásságába avatott be minket Dudás Béla, az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Erdészetének vezetője.

– A munkánk összetett, s ezt a gyerekek is megtapasztalhatják itt-tartózkodásuk alatt. A gazdasági tényezők mellett a fő célunk az, hogy a hozzánk tartozó területeken, ellenálló, megújulásra képes erdőket hozzunk létre, megállítsuk a klímaváltozás következtében végbemenő pusztulást, feltárjuk okait. Nehézsége abból adódik, hogy egy-egy döntés eredménye sokszor csupán egy emberöltő múltán válik kézzelfoghatóvá a szakmánkban. Többek között ebbe nyerhet betekintést a nálunk kiránduló fiatal generáció, s megértik, hogy tetteink következményeit sokszor gyermekeink tapasztalják majd meg a természetben. Nagyon fontos a téma iránti érzékenyítés. Mindemellett a magyar turisták által elvárt erdőképnek is meg kell felelnünk, hogy élmény legyen számukra a természetjárás – részletezte Dudás Béla.

– A fiatalok nagy többsége egy életre szóló élménnyel tér haza, persze van olyan, aki negatívan éli meg ezt a pár napot. Viszont ez is egy szemléletformáló élmény, amely felhívja a figyelmet a természet erejére – fogalmaz Kovács Boldizsár, a vándortáborok projektvezetője, aki elmondta azt is, hogy tanárok számára is vannak vándortábor-vezető oktatásaik. Ez egy elméleti és gyakorlati akkreditált pedagógus-továbbképzés, melyet a Testnevelési Egyetem és az Országos Erdészeti Egyesület szervez, s célja az utánpótlás biztosítása.

Azt, hogy a gyermekek a felnőtteknél mennyivel jobban képesek alkalmazkodni, s ezáltal közelebb kerülni a természethez, jól mutatja, hogy az éppen Galyatetőn tartózkodó gyermekcsapat jókora előnnyel érkezett a Szalajkaház állomásra. Mire a megtört felnőttek befutottak, ők már vidáman beszélgettek sátraikban.

– Egy turnus kivételével mindegyik betelt a mátrai útvonalon. A vírushelyzet ellenére, vagy éppen amiatt az idei szezon még sikeresebb, mint az ezelőtti. Januárban nyílt meg a jelentkezési lehetőség, akkor negyedóra alatt minden hely elkelt – árulta el érkezésünkkor Dobre-Kecsmár Csaba, az Egererdő vezérigazgatója. Ha valaki általánosiskolás-korában kezdi, jó eséllyel végigjárja mind a kilenc tábort, és elmondhatja, hogy nagy vonalakban bejárta Magyarország erdeit. Persze sokan évről évre ide térnek vissza.

A gyerekekre itt is két nap pihenő vár egy körtúrával, majd innen indulnak Gyöngyösre a kisvonattal. Az egy hét alatt megtett, közel hetven kilométeren megismerkednek a túrajelzésekkel, friss forrásvizet ihatnak, megtanulják, hogyan élhetnek és tájékozódhatnak a természetben, növényeket és állatokat láthatnak, melyeket ezidáig soha. Egy biztos, nem csak gyermekeknek életre szóló élmény a Mátra erdeinek mélyére hatolni.