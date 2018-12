Az év szállása lett a különleges Imola Hotel Platán

Újabb elismeréssel gazdagodott nemrégiben az Imola Hotel Platán. A Szállás.hu Év Szállása szakmai díj 4–5 csillagos, 70 férőhely alatti kategóriájában első helyezést ért el. Az Imola cégcsoport égisze alatt működő egri hotel az elmúlt években több mint tucatnyi elismerést kapott, ezekről, és a cégcsoport múltjáról, jelenéről és jövőjéről is beszélgettünk Tóth Imre tulajdonos-ügyvezetővel.

– A sokadik elismerést ­kapta az Imola Hotel Platán. Miért különleges ez a mostani díj?

– A szállodák esetében a vendégértékelések szoktak mérvadók lenni, ez a ­mostani elismerés azért különleges, mert a szakmától kaptuk. Mondhatjuk, hogy a konkurencia ismeri el a tevékenységünket. Ez azért is fontos, mert annak idején, amikor kitaláltuk, hogy Magyarországon elsőként felnőttbarát szálloda leszünk, sokan szkeptikusak voltak az ötlettel kapcsolatban. A mi filozófiánk az, hogy a felnőtteknek is szükségük van pihenésre, hogy jobb szülők, nagyszülők, emberek legyenek, hogy kipihenten térhessenek vissza a mindennapokba. Három gyermek apukájaként merem mondani, hogy ennek igenis van létjogosultsága. Ezt mi sem igazolja jobban, hogy az ötletünket azóta már más hazai szállodák is követik. Pedig a felnőttbarát specializáció nem új keletű dolog, külföldön már volt rá példa, csak valakinek hazánkban is fel kellett vállalni.

– Még jelentősebbnek tűnik az elismerés azt tekintve, hogy a cégcsoportjuknak nem a vendéglátás a fő profilja.

– Igen, mi elsősorban építünk. Fel tudunk építeni épületeket, talán mondhatom, hogy jó minőségben, ha már huszonhét éve vagyunk a piacon. De a lelkét az épületnek, a funkcióját azok a dolgozók adják, akiket oda felvettünk. Ezt a szállodát nem csak kitaláltuk, felépítettük, hanem magunk töltöttük meg emberekkel, élettel is. A cégcsoportunk filozófiája az állandó jóra való törekvés, ezt kamatoztattuk az építőiparban, és nagy öröm, hogy a vendéglátásba is sikerült átültetnünk. Mikor 1999-ben felépítettem az Imola Udvarházat, és úgy döntöttem megtartom, és én adok neki funkciót, méghozzá a vendéglátást, volt aki megkérdezte, hogyan tudok egyszerre építeni és etetni. Erre azt mondtam, hogy én csak felépítem, a többit már az emberek adják, az a személyzet, azok a dolgozók, akik ezt belakják. Ez áll az Imola Hotel Platán esetében is. A mostani elismerés elsősorban azoknak szól, akik ott dolgoznak.

– Úgy beszél a munkatársairól, mintha egy család lennének.

– Büszkék vagyunk rá, hogy kétszáz embernek biztosítunk munkát, ugyanakkor ez nagyon nagy felelősség is. A cégcsoportunk sejtszerűen működik, és egy-egy sejten, azaz cégen belül tényleg olyan, mintha egy család lennénk. A cégeink változó létszámúak, de a maximum hetven fő. Ez még pont az a létszám, amikor ismerjük egymás gondját-baját, és meg tudjuk kérdezni, hogy van a másik, mi újság a gyerekekkel.

– Amikor huszonhét éve megalapította az Imola Bau céget, gondolta volna, hogy egyszer kétszáz főt foglalkoztató cégcsoporttá növi ki magát?

– A rendszerváltás után az állami vállalat, ahol dolgoztam megszűnt, jogutód nélkül. Huszonhat évesen elvesztettem a munkámat, ekkor pár kollégával vettünk egy teherautót, és alapítottunk egy céget, így indult az Imola. Nemhogy azt nem tudtuk, hogy hosszú évek múlva mi lesz belőle, de azt sem, mit hoz a másnap. Ez egy nulláról indult vállalkozás volt, de úgy gondoltuk, hogy olyan nem lehet, hogy nekünk huszonévesen nincs jövőképünk, nincs munkahelyünk.

– Az építőipar után belekóstoltak a vendéglátásba, létesítményüzemeltetéssel is foglalkoznak, és projektcégeik is vannak. Mi vitte önöket arra, hogy új területek felé nyissanak?

– Korán megtanultam, hogy az építőiparnak van egy ciklikussága, egyszer nagyon sok munka van, máskor pedig nagyon kevés. Arra rájöttem, hogy építeni tudunk és szeretünk is. Az őskortól kezdve minden tevékenységnek van egy épített környezete, és arra gondoltam, mi lenne, ha az épített környezetet, amit mi építünk, mi töltenénk meg tevékenységgel, élettel is. Az első ilyen próbálkozás az Imola Udvarházban étterem és egy kis szálloda létrehozása volt. Ez volt az első vagány döntés, hogy ezt felépítettük, és úgy döntöttünk, mi fogjuk belakni, üzemeltetni. Ugyanaz vezetett, mint az építőiparban, normálisan valami jót csinálni. Az építőiparban a megrendelőt szolgálom ki, a vendéglátásban pedig a vendéget. Ha belegondolunk, nincs nagy különbség, ugyanúgy valakinek szolgáltatok. Ráadásul azzal, ha az épületeinket megtartjuk, nő a cégcsoport súlya, vagyoni ereje is.

– Egy lakóparkot is ­építenek Egerben, amivel a bérlakásprogram jelentőségére is fel szeretnék hívni a figyelmet­. Ez miért fontos?

– Látni kell, hogy nem minden munkavállaló szeretne hosszú évekre hitelt felvenni egy lakás miatt, ugyanakkor jó helyen szeretne élni, ahol öröm lakni. Én ezt szeretném biztosítani a professzionális, energiatudatos, jó környezetben fekvő bérlakásaimmal. A jó lakhatás közérzetjavító, a munkáltatóknak is fontos lenne ezt látni, és támogatni kellene a lakhatást. Első körben a saját dolgozóimnak is ajánlok bérlakást a lakóparkban. Hogy kipihenten, jobb kedvvel jöjjenek dolgozni, hogy ne legyenek kiszolgáltatva, hogy kirakják őket az albérletükből. Ezt a felfogást szeretnénk népszerűsíteni más munkáltatók körében is.

– Rengeteg most a megrendelés az építőiparban, ez hogyan érinti az önök cégcsoportját?

– Valóban, az építőipar szárnyal. Nekünk most az építőipari megrendeléseink körülbelül nyolcvan százalékát a magánszektor adja, a többi pedig állami megrendelés. Utóbbiból most olyan sok van, hogy a magánszektort már nem igazán tudja kiszolgálni az építőipar. Ezért minket nagyon erőteljesen megtalált a magánszektor, a multicégek. Efelé tolódnak most az építőipari munkáink. Jelenleg Budapesten egy több mint kétszáz lakásos lakóparkot építünk, de Egerben is dolgozunk a megyei könyvtár és a helyőrségi klub felújításán.

– Gondolkodnak további terjeszkedésen?

– Jelenleg a stabilizáció időszaka jött el a cégcsoport életében. Úgy gondoljuk, látva a munkaerőhelyzetet és a mi kapacitásunkat, hogy ennek van itt az ideje. A kollégáknak azt szoktam mondani, hogy most a finomra hangolás művészetét végezzük. Nem bővítjük újabb portfólióval a céget, hanem a jelenlegi tevékenységeinket szeretnénk még jobban, magasabb színvonalon, környezettudatosabban végezni. Elértük a családias méreteink határait, azt szeretnénk, ha mindenhol stabilabbak lennénk, kevesebb stresszel, nagyobb odafigyeléssel és egy kicsit még jobban végeznénk a dolgunkat.

Meg szeretnék mutatni, Budapesten kívül is van élet Az Imola Hotel Platán élén immár öt éve Varga Zsuzsanna áll, aki 2015-ben elnyerte az Év Ifjú Szállodása díjat. A hotel értékelései kiválóak, a vendégek elégedettségét tekintve a Platán hazánkban a szálláshelyek legjobb öt százaléka közé tartozik. A hotel már több évben is elnyerte az Eger legjobb szállodája címet, volt az Észak-Magyarország turisztikai régió legnépszerűbb szálláshelye, kiváló szálláshely, a legjobb és egyben Magyarország első felnőttbarát hotele, a Budapest Hotelstart kétszer is kitűnő szálláshelynek minősítette, most pedig az Év Szállása szakmai díj első helyezését nyerte el. Varga Zsuzsanna elmondta, a sikerük legfontosabb összetevője a kiváló szakmai csapat és maga a termék, az, hogy a hotel hazánk első felnőttbarát szállodája. Aláhúzta, nem simultak bele a piaci elvárásokba, kiálltak azért, hogy egy egyedi, nívós dolgot szeretnének megvalósítani, ami máshol nincs. A szakma és a vendégek is visszaigazolták, hogy ez helyes döntés volt. A szállodavezető kiemelte, több csatornán is nyomon követik vendégeik elégedettséget. Egyrészt saját vendégelégedettségi kérdőívük van, másrészt hetente végignézik a szállásfoglaló oldalakon a vendégeik által írt visszajelezéseket, amit a vezetői értekezleteken kielemeznek, és igyekeznek építkezni belőlük. Tóth Imre hozzátette, a küldetésük, hogy megmutassák, Budapesten kívül is van élet, és érdemes akár Egerig eljönni egy jó levesért, jó szállodáért, vagy egy jó borért az ­adventi vásáron. Érdemes jól csinálni, a legjobban, mert az plusz­vonzerőt jelent a városnak.

