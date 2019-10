Az Eventus elsőseit köszöntötték a városházán

Esküt tettek a gólyák.

– Fogadom, hogy az előttem járó évfolyamok nyomdokaiban haladva, és példájukat követve, Eger történelmi múltú diákváros méltó tanulója leszek – mondták az eskü szövegét az Eventus Üzleti, Művészeti Középiskola 9. évfolyamos diákjai.

A hagyományokhoz híven ebben az évben is a városháza dísztermében köszöntötték az Eventus gólyáit. Az ünnepélyes fogadalomtétel előtt a 10. évfolyam tanulói nevében köszöntötték a frissen felvett hallgatókat, majd az iskola énekkara előadta az LGT igen népszerű, Valaki mondja meg című dalát. Miután a kilencedikesek esküt tettek, hogy méltóak lesznek az iskola és a város hírnevéhez, az intézmény vezetője is szólt a fiatalokhoz. – Az iskola nem más mint lehetőség, hogy újrakezd, hogy válassz, hogy fejlődj és arra is, hogy célokat tűzz ki. Azt kívánom, az elkövetkező öt évben ezekkel a lehetőségekkel jól sáfárkodjanak – mondta el Sajtos Attila igazgató. A péntek délelőtti rendezvény a Pál utcai fiúk musicalből ismert Grund című dallal és a Szózat eléneklésével zárult.