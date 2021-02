Az Exatlon egri irodavezetője elmondta, mi aggasztja társai viselkedésében

Az egri Kővári Viktor kifejtette, hogy egy bizonyos dolgot borzasztó rosszul csinál a csapata a realityben. Nemtetszésének határozottan hangot is adott.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Mint arról már korábban beszámoltunk, egri versenyző is erősíti a Kihívók csapatát a TV2-n ismét nagy sikerrel futó Exatlon Hungaryben. Az egri irodavezető nemrég az egyik legnagyobb vágyát osztotta meg csapatával a Villában, a minap pedig őszintén vallott arról, hogy meglátása szerint egy dolgot nagyon rosszul csinálnak társai a játékban.

– Az életben is olyan vagyok, hogy próbálok előre gondolkozni, viszont nem szabad túl nagy hangsúlyt fektetni arra, hogy mi lesz majd a jövőben. Jó, ha előre látjuk a dolgokat, de mindig az adott napra kell gondolni – mondta Viktor a TV2 kamerájának, majd gondolatait bővebben is kifejtette exatlonos csapattársának, Buzás Dorottyának.

– Amikor a Bajnokok pontot szereznek, akkor látványosan örülnek, akkor is, amikor lejönnek a pályáról. Ez pedig gyakorlatilag egy mentális nyomásgyakorlás. Hiába nem is halljuk meg őket, mégis ott van a tudatalattinkban, és motoszkál bennünk. Ha mi nyerünk, akkor az illető lejön a pályáról, lepacsizunk és ezzel el is vagyunk. Ez az, amin szerintem egy kicsit változtatni kellene. Legyünk hangosabbak, hogy ők is azt hallják, mennyire tudunk örülni egy-egy győzelemnek – sorakoztatta fel érveit a Kihívók játékosa.

Viktorhoz egyébként csatlakozott társa, Buzás Dorottya is. A fiatal lányt azt tanácsolta Kihívó társának, hogy erősítse a többiekben is ezeket a gondolatokat.

– Édesapámtól is azt tanultam, hogy mindent a saját kezeddel csinálj. Ha teszel azért, hogy jobb legyen az életed, akkor előbb-utóbb jobb lesz. Eddig csak a pályán próbáltam bizonyítani, most viszont már úgy érzem, hogy a pálya mellett is muszáj odatennem magamat – tette még hozzá Viktor.