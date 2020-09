Az idei dinnyetermés fele volt a korábbinak Heves megyében

A termés mennyisége a fele volt a korábbinak, a minőségnek több napsütés jót tett volna, de így sem érkezett panasz a vásárlóktól.

Később kezdődött a szezon, és nem is termett annyi dinnye megyénkben, mint amennyit a termesztők előzetesen vártak volna. A kisebb termésmennyiség magasabb árakat hozott, de nem mindenkit kompenzált a kiesésért. Szabó Béla káli termelő számára rosszul sikerült ez a szezon, jókora ráfizetéssel zárt.

– Tönkrement a termés, a csapadékos időjárás nem kedvezett, s gombabetegség támadta meg a növényeket. Volt, amikor vízben állt a dinnye, mert néhány nap alatt száz milliméter csapadék hullott a határban. Más növénykultúrákban is foglalkozni kellett a növényvédelemmel, a dinnyéével talán kicsit megkéstünk. Száraz időben nem lett volna gond. A környéken mások is problémákkal küszködtek, de volt, akinek megmaradt a termése. Akadt, akinél kompenzáltak az árak a kisebb mennyiség miatt, mert kilónként 80–100 forintot is adtak érte. Sajnos nekünk így is ráfizetéses lett a szezon, a szokásos 6–700 mázsa helyett csupán száz mázsát szedtünk – mondta Szabó Béla.

A csányi Meggyes Milán szerint nekik szerencséjük volt, bár kevesebbet szüreteltek, mint máskor, így sok vevőjét nem is tudta kiszolgálni.

– A szezon két héttel később indult a szokásosnál, a tavaszi hidegek, fagyok miatt csúszott az ültetés. A minőség a hűvösebb időjárás miatt nem volt a megszokott, de nem érkezett hozzánk panasz, bár lehetett volna több napsütés. A mennyiség a fele volt, mint máskor, és ez minden dinnyetermő régióra igaz – mondta Meggyes Milán.

A szélsőséges időjárás miatt idén is voltak növényvédelmi problémák, de ez a mai dinnyék esetén Meggyes Milán szerint mindig fennáll, igénylik a fokozott odafigyelést. Tavaly és tavalyelőtt is ügyelni kellett a gazdáknak. Most a sok eső nem tett jót a növénynek.

– Bár a mennyiség csökkent, az árak emelkedtek, így ez kompenzálta a terméskiesést egyeseknél. Sokaknak azonban nem volt szerencséjük, mert feleannyi dinnyéjük sem termett, mint máskor, így ők nullára sem jöttek ki. Mi elfogadható évet zártunk – magyarázta a termelő.

Mint mondta, sajnos ők sem tudták kiszolgálni az összes vevőjüket, csak a legnagyobb vásárlójuk, egy üzletlánc számára szállítottak, a kisebb kereskedőknek nem tudtak dinnyét eladni. Export azért volt, mert a 3–6 kilós dinnyéket főként külföldre lehet eladni, idehaza a 8–12 kilósak a keresettek. Az exportárakkal nagyon elégedett volt, a szezon végére 55-ről 77 forintra is fölment a kilónkénti ár, míg tavaly 20–25 forintért vásárolták a termést.

– Itt-ott még árulnak dinnyét, de nálunk vége a szezonnak, jó, hogy kihúztuk a múlt csütörtökig. Mindig igyekszünk július 10. és augusztus 25. között folyamatosan árut biztosítani a vásárlóknak. Most a kéthetes csúszás ellenére sem hosszabb a szezon – mondta a csányi termelő.