Az idei fesztivál különleges lesz, mert Eger streetfoodját is keresik

A Magyar Street Food Egyesület és a NoSalty az Egri Csillag Fesztiválon hirdet eredményt.

A nyári szezont az Egri Csillag Fesztiválon nyitja meg a Magyar Street Food Egyesület, ahol leleplezik a város kedvenc street food költeményét is. Az esemény a Dobó tér kellős közepén vonultatja fel az ország legizgalmasabb ételeit, jó borok és izgalmas zenei programok kíséretében.

Idén a tavasz első igazi országjáró Food Truck Show-ját Egerben rendezi meg a Magyar Street Food Egyesület az Egri Csillag Weekend zenei fesztivállal karöltve április 25-28. között.

Az esemény különlegessége, hogy idén az egyesület arra is vállalkozott, hogy a résztvevők aktív bevonásával kiválasztja a város kedvenc street food ételét. Szavazni a Food Truck Show weboldalán lehet április 25-én és 26-án. Eredményhirdetés szombaton, április 27-én lesz, a hétvége során tehát már mindenki az Eger kedvencét árusító kocsinál állhat sorba.

A fesztiválon az ország legjobb, legfrissebb guruló gasztronómiáját képviselő food truck-ok várják a látogatókat ínyenc különlegességeikkel. Összesen 16 négykerekű kínálatából válogathatnak a helyszínre érkezők. Ezek között a magyar konyha kedvelői mellett a tradicionális amerikai és barbecue; az autentikus balkáni, az eredeti bosnyák vagy éppen a mexikói ízek rajongói is találhatnak kedvükre valót.

Az ételkülönlegességek mellé 17 pince boraiból válogathatnak a látogatók, a zenei programokat pedig a környék, valamint Magyarország meghatározó DJ-i, együttesei szolgáltatják, ráadásul a tavalyi évhez hasonlóan idén is képviselteti magát a Street Art Show csapata is. A Magyar Street Food Egyesületcsapata a rendezvényt követően minden hétvégén más-más városba látogat, majd végül a budapesti Nemzetközi Street Food fesztivállal zárja a szezont. A turné során az egri mellé megválasztják Győr, Veszprém és Debrecen favorit street food-ját is.

Szavazás és további részletek ITT.